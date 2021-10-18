На создание граффити художницы тратили по 16 часов в день на протяжении почти недели.

В британском Кардиффе уборщики стерли граффити, которое оказалось произведением искусства.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Это были цветные муралы на колоннах торгового центра, два месяца назад созданные темнокожими художницами", – говорится в сюжете.

Но коммунальщики искусство не оценили. В итоге колонны очистили до первоначального вида. Начальство их уже принесло свои извинения за произошедшее.

Читайте такжеХудожник прислал музею пустые полотна в обмен на 83 тысячи долларов и сбежалПо словам художниц, они "опустошены" новостью, ведь на создание муралов они почти неделю тратили по 16 часов в день.

Ранее сообщалось, как в Южной Корее молодая пара случайно испортила картину, которая стоит полмиллиона. Они решили, что участвуют в коллективном искусстве: вошли в галерею и принялись рисовать поверх абстрактной картины, которую там выставили на обозрение.

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Автор: Катерина Шварц