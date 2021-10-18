В британском Кардиффе уборщики стерли граффити, которое оказалось произведением искусства.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Это были цветные муралы на колоннах торгового центра, два месяца назад созданные темнокожими художницами", – говорится в сюжете.
Но коммунальщики искусство не оценили. В итоге колонны очистили до первоначального вида. Начальство их уже принесло свои извинения за произошедшее.
Читайте такжеХудожник прислал музею пустые полотна в обмен на 83 тысячи долларов и сбежалПо словам художниц, они "опустошены" новостью, ведь на создание муралов они почти неделю тратили по 16 часов в день.
Ранее сообщалось, как в Южной Корее молодая пара случайно испортила картину, которая стоит полмиллиона. Они решили, что участвуют в коллективном искусстве: вошли в галерею и принялись рисовать поверх абстрактной картины, которую там выставили на обозрение.
Вас также могут заинтересовать новости