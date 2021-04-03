Пока неизвестно, будет ли художник требовать компенсацию.

В Южной Корее молодая пара случайно испортила картину, которая стоит полмиллиона.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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«Молодая пара среди бела дня вошла в галерею и принялась рисовать поверх абстрактной картины, которую там выставили на обозрение. Они были убеждены, что так и надо: ведь под картиной стояли ведра с краской и кисти», – говорится в сюжете.

Их засняла камера видеонаблюдения, и вскоре парочку задержали в соседнем торговом центре. Пока неизвестно, будет ли художник требовать компенсацию.

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Автор: Катерина Шварц