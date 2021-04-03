В Южной Корее молодая пара случайно испортила картину, которая стоит полмиллиона.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеНеумелый реставратор превратил редкую картину с Богородицей на карикатуру (фото)Они решили, что участвуют в коллективном искусстве.
«Молодая пара среди бела дня вошла в галерею и принялась рисовать поверх абстрактной картины, которую там выставили на обозрение. Они были убеждены, что так и надо: ведь под картиной стояли ведра с краской и кисти», – говорится в сюжете.
Их засняла камера видеонаблюдения, и вскоре парочку задержали в соседнем торговом центре. Пока неизвестно, будет ли художник требовать компенсацию.
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