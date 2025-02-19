Когда сеять траву весной: специалисты по ландшафтному дизайну дали точный ответ

Посев семян травы в нужное время очень важен.

Независимо от того, есть ли у вас обширный двор или небольшой участок, каждый хочет, чтобы весной и летом его газон выглядел пышным. Секрет красивого ландшафта заключается в том, чтобы знать, когда сеять семена травы, - это гарантирует, что трава прорастет и укоренится как следует.

Издание Martha Stewart пишет, что, по мнению экспертов, посев в правильное время обеспечивает семенам травы возможность впитать естественные осадки, сводя к минимуму необходимость в дополнительном поливе.

Когда сеять траву весной

При посадке семян травы весной меньше думайте о точном месяце, а больше - о температуре воздуха. Идеальная температура для выращивания семян травы зависит от типа травы, которую вы хотите посадить на своем газоне. Травы холодного сезона предпочитают температуру воздуха от 21°C до 24°C. Для теплолюбивых трав прорастание и укоренение занимает гораздо больше времени.

Видео дня

"Сажайте эти семена в конце весны - начале лета, когда температура воздуха достигнет 26°C", - говорит Брайан Фельдман, старший директор по техническим операциям компании TruGreen.

Почему на газоне появляются проплешины

Самые большие проблемы при посеве семян в неподходящее время - это плохая всхожесть и плохой рост.

"Если почва слишком холодная или сорняки конкурируют за место, семенам может быть трудно прорасти", - предупреждает Фельдман.

Кроме того, если посеять семена слишком поздно, то растение может не успеть укорениться до наступления жаркой или сухой погоды.

Еще одна проблема, связанная со слишком ранним посевом семян трав, заключается в том, что семена будут лежать в почве до тех пор, пока погода не станет достаточно теплой, а они не могут ждать.

"Вы можете потерять часть семян из-за птиц и мелких млекопитающих, которые могут ими питаться", - говорит Джон Крайдер, ландшафтный дизайнер и владелец компании Crider Landscaping. "Таким образом, вам придется постоянно заменять съеденные семена".

Наконец, если выбрать неправильную температуру для выращивания семян, они могут сгнить или столкнуться с другими проблемами.

"В более холодных условиях семена могут оставаться в спящем состоянии или гнить из-за избытка влаги", - говорит Райан Уолтс, координатор по обучению франчайзинга в компании Lawn Squad. "А в жаркую погоду семена могут высохнуть, не успев пустить корни. Это приводит к слабому или неравномерному росту, что требует повторного посева".

Как легко посеять газон

разрыхлите почву;

выберите подходящий вид травы;

высевайте равномерно.

Как ухаживать за семенами травы после посадки

достаточно поливать;

не топчите семена;

не спешите косить.

Ранее УНИАН назвал 9 цветов, которые никогда не следует сажать возле дома.

Вас также могут заинтересовать новости: