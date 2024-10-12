Этот напиток способен улучшить здоровье травы, благодаря содержанию в нем сахара и дрожжей.

Инновационный подход, который может сделать газон гуще - использовать в качестве удобрение пиво, пишет express.co.uk.

В Joe's Lawn Care утверждают, что этот напиток способен улучшить здоровье травы, благодаря содержанию в нем сахара и дрожжей. Именно они активизируют микробную активность, обогащая таким образом почву и обеспечивая густой рост травы.

Главное условие при использовании такого "удобрения" - не переборщить, чтобы не привлечь слизней и улиток. Для этого садоводам советуют разбавлять пиво водой (в пропорции 1:2) прежде, чем поливать газон. Так можно снизить соответствующий риск и снабдить траву необходимыми ей питательными веществами

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Чтобы равномерно распределить получившийся раствор, лучше всего использовать садовый опрыскиватель или шланговую насадку.

Отмечается, что регулярный такой полив каждые несколько недель в течение вегетационного периода должен привести к заметным улучшениям - со временем трава станет гуще, зеленее и более устойчивой.

При этом также важно помнить, что пиво как удобрение для газона не в силах решить все возможные проблемы. Его лучше использовать как часть общего ухода за травой.

Напомним, ранее эксперты объяснили, как правильно и часто поливать орхидею.

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