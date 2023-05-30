Накануне Кличко адресовал Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному вопрос, почему Москва отдыхает, пока Киев атакуют. А сегодня в столице РФ - атака дронами.

Представители официального Киева продолжают троллить россиян по поводу сегодняшней утренней атаки дронов на Москву.

Так, мэр украинской столицы Виталий Кличко, комментируя события в РФ, вспомнил свою давнюю шутку о том, "что не все могут смотреть в завтрашний день".

"Я могу пошутить в этом направлении... Одно из таких высказываний Кличко: "Не каждый может смотреть в завтрашний день". Но у меня это получается", - сказал глава Киева.

Обращение Кличко к Залужному 29 мая 2023 года

Накануне, 29 мая, мэр Киева Виталий Кличко возмутился тем, что российская столица продолжает жить обычной жизнью, в то время как украинцы постоянно страдают от атак РФ:

"Я только одного не могу понять, и этот вопрос могу адресовать господину Залужному. Если столицу Украины россияне могут "кошмарить", почему жители Москвы, столицы России, отдыхают? Такие вещи можно было бы делать, чтобы каждый из них чувствовал, что значит жить в таких условиях, в которых живет Киев скоро уже полтора года".

А уже сегодня в Москве произошла атака дронами. У россиян произошла истерика, в ударах беспилотниками сразу же обвинили Украину.

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