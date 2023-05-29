Он считает, что россияне должны почувствовать, как жить в таких условиях.

Мэр Киева Виталий Кличко возмутился тем, что российская столица продолжает жить обычной жизнью, в то время как украинцы постоянно страдают от атак РФ.

В эфире информационного телемарафона мэра спросили, почему российские захватчики в последнее время чаще атакуют Киев. В ответ Кличко поинтересовался, почему москвичи "отдыхают" во время таких атак. Этот вопрос он адресовал Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному.

"Я только одного не могу понять, и этот вопрос могу адресовать господину Залужному. Если столицу Украины россияне могут "кошмарить", почему жители Москвы, столицы России, отдыхают? Такие вещи можно было бы делать, чтобы каждый из них чувствовал, что значит жить в таких условиях, в которых живет Киев скоро уже полтора года", - сказал Кличко.

Российские атаки по столице: что известно

Как известно, с начала мая украинская столица подверглась уже 16 российским атакам. В КГВА объясняли, что таким образом захватчики хотят поразить свои цели, а также истощить ресурсы украинской ПВО.

Кроме того, постоянные нападения призваны держать в глубоком психологическом напряжении мирных украинцев.

В ночь на 29 мая оккупанты атаковали Киев ракетами и дронами, в небе украинские защитники уничтожили 40 воздушных целей.

Уже днем россияне запустили по Киевской области 11 ракет "Искандер-М" и "Искандер-К". Известно, что украинским защитниками удалось сбить все ракеты.

Вас также могут заинтересовать новости: