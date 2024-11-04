Представители этих профессий сильно страдали из-за предыдущих кризисов и это может повториться еще раз.

Каждый седьмой работник в США готовит себя к тому, что в будущем ему придется потерять работу, согласно последним отчетам. 40% человек отмечают, что в случае безработицы у них закончатся деньги уже через месяц, пишет Forbes со ссылкой на JobLeads.

Компании удалось узнать, какие отрасли наиболее подвержены риску пострадать после рецессии, проанализировав темпы роста числа рабочих мест в различных отраслях после ключевых финансовых событий.

Сообщается, что наибольшему риску потери работы подвержены работники строительной отрасли, за ней следует сектор недвижимости. На третьем месте - обрабатывающая промышленность.

Видео дня

Строительство (7,99/10)

Недвижимость (7,81/10)

Производство (7,68/10)

Транспорт/складское хозяйство (7,56/10)

Информационная отрасль (7,43/10)

Финансы и страхование (7,24/10)

Частная деятельность (7,17/10)

Горнодобывающая промышленность (7,17/10)

Оптовая торговля (7,17/10)

Профессиональные/научные/технические услуги (7,04/10)

СМИ пишет, что, в частности, в расчетах использовались данные Бюро статистики труда США, в которых были определены отрасли и штаты, которые лучше всего себя чувствуют в условиях рецессии, основываясь на прошлых данных о росте числа рабочих мест. Значения за каждый год с 2005 по 2023 год были усреднены, а затем сгруппированы.

Строительная отрасль наиболее подвержена влиянию финансовых событий. В этом секторе произошло почти 14-процентное сокращение числа рабочих мест, что является самым значительным сокращением среди всех отраслей в период, который предшествовал финансовому краху (2005-2006 гг.), и в период самого краха (2007-2009 гг.).

Рост числа рабочих мест в секторе недвижимости снизился на 4,51 % по сравнению с периодом до и во время пандемии коронавируса, а также на 5,02 % во время финансового краха 2008 года (2007-2009 гг.).

Кроме того, были названы и отрасли, в которых работники имеют наоборот — низкий риск потери работы. Сотрудники коммунального сектора находятся в наибольшей безопасности на своих рабочих местах, имея самый низкий балл уязвимости - 6,09 из 10. Кроме того, это касается работников сельского хозяйства, лесоводства, управления компаниями, розничной торговли и образовательных услуг.

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