'Я обучаю этому 30 лет': эксперт раскрыл способ №1 получить уважение на работе

Этот способ имеет три важных пункта, выполнение которых точно поможет вам достичь авторитета в коллективе.

Представьте разницу между рабочим местом, где вас уважают коллеги, и тем, где это не так. Потеря уважения может негативно повлиять на вашу карьеру и разрушить положительный опыт. Однако, вместо того, чтобы менять работу, стоит изменить свой подход. Вы можете получить уважение своих коллег, руководителей и подчиненных.

Об этом пишет Скотт Маутц - популярный спикер, тренер и инструктор LinkedIn Learning для CNBC. Он руководил несколькими крупнейшими многомиллиардными бизнесами.

Эксперт советует задать себе несколько ключевых вопросов:

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Что я могу дать, чтобы заслужить уважение?

Чему я могу противостоять, чтобы заслужить уважение?

Что я могу выразить, чтобы заслужить уважение?

Заслужить уважение помогут ментальная сила и устойчивость, которые автор исследует более 30 лет и осветил в своей книге "Психически сильный лидер".

1. Давайте больше

Чтобы снискать уважение, развивайте привычку давать больше, чем получаете. Вот несколько способов это сделать:

Делитесь своим временем и знаниями. Помогайте другим преодолевать проблемы и ориентироваться в сложных ситуациях. Например, если ваш коллега готовится к важной презентации, а вы мастер в публичных выступлениях, помогите ему потренироваться.

Прилагайте 10% больше усилий. Люди ценят тех, кто проходит дополнительную милю. Относитесь к каждому взаимодействию с такой же отдачей.

Хвалите и признавайте заслуги. Выражение благодарности повышает уважение к вам.

Высказывайте свое мнение, подкрепляя его фактами.

Давайте конкретные отзывы. Четкие и обоснованные отзывы лучше общих комплиментов.

Уважительно относитесь к другим. Это увеличивает вероятность того, что вы получите уважение в ответ.

2. Не поддавайтесь соблазнам

Уважение также приходит от того, чего вы не делаете. Не присваивайте чужие заслуги. Отдайте должное тем, кто приложил усилия к успеху. Люди все равно будут знать вашу роль и будут уважать вас еще больше за это.

Избегайте сплетен. Вместо этого говорите о коллегах в положительном ключе. Это улучшит корпоративную культуру и вернется к вам в виде уважения.

Не поддавайтесь негативу. В мире, где доминируют пессимизм и разделения, оптимизм становится редкостью и вызывает уважение.

3. Излучайте профессионализм и открытость

Чтобы завоевать уважение, постоянно демонстрируйте:

Профессионализм и мастерство. Подготовьтесь к каждой встрече и точно знайте, чего ожидают ваши коллеги.

Прозрачность. Ничего так не подрывает доверие, как отсутствие прозрачности. Будьте честными и открытыми.

Аутентичность. Люди ценят подлинность. Проявляйте честность и уязвимость.

Ответственность с сочувствием. Когда кто-то совершает ошибку, помогайте ему, а не критикуйте. Это создает атмосферу доверия.

Доверие и сотрудничество. Верьте в свои способности и работайте на благо коллектива.

Фокусируясь на том, что вы можете дать, чего избегать и что излучать, вы сможете заслужить уважение коллег.

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