Ранее вандалы повредили два шара в парке.

В Николаеве рабочие пытались выкатить из парка «Сердце города» поврежденные гранитные шары. Горожане сообщили в полицию, что их пытаются украсть.

Читайте такжеВ Тель-Авиве лошадь прокатили в лифте жилого дома (видео)Об этом пишет Преступности.НЕТ.

Жители города сняли на видео, как группа мужчин катит шар по улице Спасской, а потом прячет его в частном дворе.

С журналистами связался рабочий и рассказал, что они пытались откатить шар из сквера, чтобы поместить его на склад.

На втором видео показан другой шар. Рабочие пытались доставить его на склад, но не смогли закатить «под горку». Им не удалось вызвать специальную технику, поэтому шар оставили на хранение жильцу одного из домов.

Глава фирмы, которая занимается уходом за парком, рассказал журналистам, что в полицию несколько раз обращались горожане. Ему пришлось писать объяснительные по поводу этих ситуаций.

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Автор: Людмила Жерновская