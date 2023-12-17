Одно из самых прекрасных чувств в жизни - когда после тяжелого дня вы возвращаетесь домой, а ваш пушистый друг сбивает вас с ног, готовый лизать и обнимать. Их виляющий хвост и возбужденное тявканье мгновенно снимают стресс, напоминая вам о безусловной любви и преданности, которые дарит любимец.
Издание StudyFinds выяснили, какие собаки являются самыми ласковыми.
Большой дог или грейтдаун
Грейтданы - это нежные гиганты. Это одни из самых больших собак в мире, но они также и самые большие милашки. Известные своей любовью, грейтданы - это собаки, которые не осознают своих размеров.
Они пытаются свернуться калачиком на коленях и искренне недоумевают, почему не выходит. Обожают прижиматься к любимым людям и не очень хорошо переносят одиночество.
Лабрадор
Это универсальная порода, известная своим дружелюбным и общительным характером. Они умны, уравновешены, легко поддаются дрессировке и всегда стремятся угодить. Они отличные компаньоны на улице или дома и сделают все для своих любимых людей.
Питбультерьер или питбуль
Питбультерьер известны своим мускулистым телосложением и устрашающим внешним видом, но они чрезвычайно преданные, теплые и очень забавные. Многие собаки этой породы любят обниматься. Это прекрасные семейные собаки, которые ласковы даже детьми.
Правильная социализация, дрессировка и немного заботы сделают питбулей лучшим компаньоном. Они могут захватить вашу кровать или обосноваться на вашим коленях, хотя их вес может достигать 40 килограмм.
Главное в работе с питбулями - понимать их потребности в уходе и физических нагрузках, а также последовательно проводить дрессировку с положительным подкреплением.
Ньюфаундленд
Канадский ньюфаундленд, известный своей впечатляющей силой и любовью к плаванью. Исторически эта порода использовалась рыбаками для спасения на воде и перетаскивания сетей.
Ньюфаундленды могут вырастать почти до 70 килограмм и это все чистая любовь. Эти нежные гиганты известны своим спокойным, любящим нравом. Они любят поваляться рядом с человеком и на нем.
Золотой ретривер
Ретриверы - популярная порода, известная своим дружелюбным и мягким характером, красивой золотистой шерстью, умными глазами и крепким мускулистым телосложением.
Главная черта характера золотистого ретривера, которая превосходит все остальные, - это его врожденное желание угодить. Не зря голденов часто используют как терапевтических и служебных собак. Они очень хорошо реагируют на дрессировку с самого раннего возраста и больше всего на свете хотят угодить своему хозяину.
Обладая ровным темпераментом и высокой терпимостью к активности, ретриверы нуждаются в большом количестве внимания и социального взаимодействия.
Боксер
Боксер известный своим крепким и мускулистым телосложением. Эта порода покоряет сердца многих любителей собак. Благодаря выразительным глазам, игривому характеру и непоколебимой преданности боксеры являются экспертами по обнимашкам.
По данным Американского кеннел-клуба, эта порода является одной из самых популярных среди семей, потому что боксеры любят быть рядом с людьми, и огромная часть их личности часто определяется стремлением к человеческой ласке. Известно, что они особенно хорошо ладят с детьми.
Мопс
Последнее место в нашем списке занимает мопс, также известный как "клоун собачьего мира", это небольшая порода, которая появилась в Китае более 2 тысяч лет назад. Благодаря своей характерной морщинистой мордочке, завитому хвосту и выразительным глазам мопсы покорили сердца любителей собак по всему миру.
Мопсы любят своих хозяев и очень нуждаются в их внимании почти все время. Они часто ходят по пятам и хотят растянуться на кровати или на коленях. Они любят, когда им поглаживают живот, целуют и обнимают.
Мопсы не самые энергичные собаки из-за частых проблем с дыханием, но они с удовольствием проведут с вами день на диване. Мопсы, как правило, любят всех и с удовольствием делятся своей привязанностью. Они очаровательны и знают это. Чем больше ласки они получают, тем больше отдают взамен.
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