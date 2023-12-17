Если вы хотели собаку, но не знали, какую породу выбрать, то можна смело заводить одного из этих милых пушистиков.

Одно из самых прекрасных чувств в жизни - когда после тяжелого дня вы возвращаетесь домой, а ваш пушистый друг сбивает вас с ног, готовый лизать и обнимать. Их виляющий хвост и возбужденное тявканье мгновенно снимают стресс, напоминая вам о безусловной любви и преданности, которые дарит любимец.

Издание StudyFinds выяснили, какие собаки являются самыми ласковыми.

Большой дог или грейтдаун

Грейтданы - это нежные гиганты. Это одни из самых больших собак в мире, но они также и самые большие милашки. Известные своей любовью, грейтданы - это собаки, которые не осознают своих размеров.

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Они пытаются свернуться калачиком на коленях и искренне недоумевают, почему не выходит. Обожают прижиматься к любимым людям и не очень хорошо переносят одиночество.

Лабрадор

Это универсальная порода, известная своим дружелюбным и общительным характером. Они умны, уравновешены, легко поддаются дрессировке и всегда стремятся угодить. Они отличные компаньоны на улице или дома и сделают все для своих любимых людей.

Питбультерьер или питбуль

Питбультерьер известны своим мускулистым телосложением и устрашающим внешним видом, но они чрезвычайно преданные, теплые и очень забавные. Многие собаки этой породы любят обниматься. Это прекрасные семейные собаки, которые ласковы даже детьми.

Правильная социализация, дрессировка и немного заботы сделают питбулей лучшим компаньоном. Они могут захватить вашу кровать или обосноваться на вашим коленях, хотя их вес может достигать 40 килограмм.

Главное в работе с питбулями - понимать их потребности в уходе и физических нагрузках, а также последовательно проводить дрессировку с положительным подкреплением.

Ньюфаундленд

Канадский ньюфаундленд, известный своей впечатляющей силой и любовью к плаванью. Исторически эта порода использовалась рыбаками для спасения на воде и перетаскивания сетей.

Ньюфаундленды могут вырастать почти до 70 килограмм и это все чистая любовь. Эти нежные гиганты известны своим спокойным, любящим нравом. Они любят поваляться рядом с человеком и на нем.

Золотой ретривер

Ретриверы - популярная порода, известная своим дружелюбным и мягким характером, красивой золотистой шерстью, умными глазами и крепким мускулистым телосложением.

Главная черта характера золотистого ретривера, которая превосходит все остальные, - это его врожденное желание угодить. Не зря голденов часто используют как терапевтических и служебных собак. Они очень хорошо реагируют на дрессировку с самого раннего возраста и больше всего на свете хотят угодить своему хозяину.

Обладая ровным темпераментом и высокой терпимостью к активности, ретриверы нуждаются в большом количестве внимания и социального взаимодействия.

Боксер

Боксер известный своим крепким и мускулистым телосложением. Эта порода покоряет сердца многих любителей собак. Благодаря выразительным глазам, игривому характеру и непоколебимой преданности боксеры являются экспертами по обнимашкам.

По данным Американского кеннел-клуба, эта порода является одной из самых популярных среди семей, потому что боксеры любят быть рядом с людьми, и огромная часть их личности часто определяется стремлением к человеческой ласке. Известно, что они особенно хорошо ладят с детьми.

Мопс

Последнее место в нашем списке занимает мопс, также известный как "клоун собачьего мира", это небольшая порода, которая появилась в Китае более 2 тысяч лет назад. Благодаря своей характерной морщинистой мордочке, завитому хвосту и выразительным глазам мопсы покорили сердца любителей собак по всему миру.

Мопсы любят своих хозяев и очень нуждаются в их внимании почти все время. Они часто ходят по пятам и хотят растянуться на кровати или на коленях. Они любят, когда им поглаживают живот, целуют и обнимают.

Мопсы не самые энергичные собаки из-за частых проблем с дыханием, но они с удовольствием проведут с вами день на диване. Мопсы, как правило, любят всех и с удовольствием делятся своей привязанностью. Они очаровательны и знают это. Чем больше ласки они получают, тем больше отдают взамен.

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