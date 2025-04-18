Определенные виды музыки повышают работоспособность и способствуют творчеству.

Многие ученые утверждают, что с помощью музыки можно управлять своим настроением. Как пишет Inc.com, исследование, проведенное нейробиологом Дэниелом Левитином среди 30 000 человек, показало, что прослушивание музыки дома делает людей на 11 процентов счастливее и на 24 процента менее раздражительными.

Однако музыка не только влияет на эмоции – она также повышает производительность, помогает творчеству и углубляет умственные способности. Ученые рассказали о видах музыки, которые лучше всего подходят для каждой из этих целей.

Музыка для производительности

Наука дает простой совет — просто слушайте любую музыку, которая вам больше всего нравится.

Видео дня

Одно недавнее исследование показало, что когда в офисах играла музыка, которая не соответствовала предпочтениям сотрудников, сотрудники хуже работали и чувствовали себя более морально истощенными.

Музыка для творчества

Как утверждает психолог Эмма Грей, для творчества лучше всего подходит определенный темп.

"Важно, чтобы музыка была в диапазоне 50–80 ударов в минуту, так как это может помочь вызвать альфа-состояние, когда разум спокоен, но внимателен, воображение стимулируется и концентрация повышается", — объяснил Грей.

Огромное количество песен попадают в этот диапазон, от "Gangsta’s Paradise" Coolio до "Firework" Кэти Перри.

Музыка для счастья

Недавний метаанализ показал, что использование музыкальных вмешательств (прослушивание музыки, пение и музыкальная терапия) может привести к значительным улучшениям психического здоровья.

Голландский невролог Якоб Джолия попросил публику прислать свои самые счастливые песни, а затем проанализировал результаты на предмет закономерностей. Он обнаружил, что самая веселая музыка — это быстрая музыка (в среднем от 140 до 150 ударов в минуту), написанная в мажорной тональности и либо о счастливых событиях, либо о полной ерунде.

Музыка для интеллектуальных способностей

Если вы пытаетесь выучить что-то сложное, исследования показывают, что лучшим вариантом для вас будет тишина, так как музыка, как правило, отвлекает от материала. Если вы отчаянно нуждаетесь в фоновой музыке, то выберите что-то инструментальное.

"Студенты, которые повторяли материал в тихой обстановке, показали на экзамене более 60 процентов лучшие результаты, чем их сверстники, которые учились, слушая музыку со словами", — сообщает британская газета Guardian.

Ранее эксперты назвали возраст, когда не стоит пить алкоголь, чтобы снизить риск развития деменции.

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