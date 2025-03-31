Прослушивание определенного типа музыкии вызывает большую активность мозга.

Оказывается, некоторые виды музыки могут влиять на активность человеческого мозга, делая его сильнее. Так, ученые исследовали, как люди реагируют на ностальгическую музыку, которая возвращает их к воспоминаниям из прошлого и получили весьма неожиданные результаты, пишет YourTango.

В исследовании, опубликованном в журнале Human Brain Mapping, 29 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет и 28 пожилых людей в возрасте от 60 лет и старше прошли серию МРТ-тестов, слушая ностальгическую музыку. Ученые попросили каждого участника выбрать шесть песен, которые вызывали у них личную ностальгию.

Затем они выделили группу контрольных песен - некоторые из них были "знакомыми", а некоторые нет, - которые имели схожие музыкальные свойства, поэтому активность мозга участников можно было сравнить при прослушивании ностальгических песен, знакомых, не вызывающих ностальгию, и незнакомых песен. Это гарантировало что различия в активности мозга можно будет объяснить ностальгией, а не только музыкальными особенностями или знакомством.

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В результате оказалось, что в отличие от контрольных песен, ностальгические песни вызывали довольно высокую активность в мозге участников.

"Ностальгия, вызываемая музыкой, связана с очень четким паттерном в мозге у разных людей и на протяжении всей жизни. Этот паттерн включает в себя части мозга, которые помогают нам обрабатывать информацию о наших собственных жизненных историях и реагировать на вещи, которые приносят нам удовольствие", - пояснила ведущий автор исследования Сара Хеннесси.

При этом, оказалось, что пожилые и молодые люди по-разному реагировали на прослушивание ностальгической музыки.

"Пожилые люди не только сообщили, что испытывают больше положительных эмоций при прослушивании музыки в целом, но и продемонстрировали более сильную реакцию мозга на ностальгические песни, чем молодые люди", - - сказал автор исследования Эрик В. Долан.

Исследователи предположили, что их выводы относительно пожилых людей в исследовании означают, что они могут быть более склонны к извлечению автобиографических воспоминаний. Эта информация делает музыку очень перспективной терапией для пациентов с болезнью Альцгеймера.

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