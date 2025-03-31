Оказывается, некоторые виды музыки могут влиять на активность человеческого мозга, делая его сильнее. Так, ученые исследовали, как люди реагируют на ностальгическую музыку, которая возвращает их к воспоминаниям из прошлого и получили весьма неожиданные результаты, пишет YourTango.
В исследовании, опубликованном в журнале Human Brain Mapping, 29 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет и 28 пожилых людей в возрасте от 60 лет и старше прошли серию МРТ-тестов, слушая ностальгическую музыку. Ученые попросили каждого участника выбрать шесть песен, которые вызывали у них личную ностальгию.
Затем они выделили группу контрольных песен - некоторые из них были "знакомыми", а некоторые нет, - которые имели схожие музыкальные свойства, поэтому активность мозга участников можно было сравнить при прослушивании ностальгических песен, знакомых, не вызывающих ностальгию, и незнакомых песен. Это гарантировало что различия в активности мозга можно будет объяснить ностальгией, а не только музыкальными особенностями или знакомством.
В результате оказалось, что в отличие от контрольных песен, ностальгические песни вызывали довольно высокую активность в мозге участников.
"Ностальгия, вызываемая музыкой, связана с очень четким паттерном в мозге у разных людей и на протяжении всей жизни. Этот паттерн включает в себя части мозга, которые помогают нам обрабатывать информацию о наших собственных жизненных историях и реагировать на вещи, которые приносят нам удовольствие", - пояснила ведущий автор исследования Сара Хеннесси.
При этом, оказалось, что пожилые и молодые люди по-разному реагировали на прослушивание ностальгической музыки.
"Пожилые люди не только сообщили, что испытывают больше положительных эмоций при прослушивании музыки в целом, но и продемонстрировали более сильную реакцию мозга на ностальгические песни, чем молодые люди", - - сказал автор исследования Эрик В. Долан.
Исследователи предположили, что их выводы относительно пожилых людей в исследовании означают, что они могут быть более склонны к извлечению автобиографических воспоминаний. Эта информация делает музыку очень перспективной терапией для пациентов с болезнью Альцгеймера.
Ранее китайские ученые провели исследование и заявили, что шоколад может помочь похудеть и предотвратить болезнь Альцгеймера. Оказывается, теобромин, который есть в какао-бобах, может противодействовать влиянию высокого уровня холестерина на память и когнитивные функции.