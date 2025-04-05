Артишоки можно есть горячими или холодными, лист за листом.

Легендарный шеф-повар и кулинарный педагог Жак Пепен рассказал, как правильно есть артишоки, назвав самые лучшие способы их приготовления, пишет marthastewart.com.

Какой вкус у артишоков

Отмечается, что вареный артишок на вкус напоминает картофель, смешанный с каштаном и спаржей.

Традиционные гарниры к артишокам включают лимон и топленое масло или голландский соус, если их подают теплыми, а также - майонез или винегрет, если их подают холодными.

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Что есть в артишоке

Если вы не знаете, что есть в артишоке, то его съедобные части включают очищенный стебель, основание каждого листочка (прицветника) и сердцевину.

Артишоки можно есть горячими или холодными, лист за листом. Это еда, которую едят руками до центра душицы, ее же лучше всего соскоблить, используя ложку. А сердцевиной артишока советуют наслаждаться, обмакивая кусочки в теплое масло или холодный майонез.

Как готовить свежие артишоки - советы шеф-повара

По словам кулинара Жака Пепена, самый простой способ может быть лучшим. Он советует отваривать или готовить на пару артишоки целиком.

В зависимости от размера, варка или приготовление на пару артишоков может занять от 10 до 30 минут. Они готовы, если их основание стало мягким.

После того, как артишоки сварены или приготовлены на пару, альтернативный метод - разрезать пополам, смазать сливочным маслом и обжарить на гриле, что придаст им более сладкий вкус. Готовьте их так несколько минут, пока не появятся коричневые края.

Напомним, ранее УНИАН публиковал пошаговые рецепты картофельных зразов.

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