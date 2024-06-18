Сказать "я контролирую то, что могу контролировать" - не значит признать себя слабым и отпустить ситуацию.

Человека украшают не только его поступки, но и слова, которые он использует в общении с другими. Существует 6 фраз, использование которых свидетельствует о том, что человек - психически сильная личность, сообщает портал Make It.

1. "Мне достаточно"

Обычно люди постоянно говорят о том, как им всего не хватает, однако психически сильные люди не зацикливаются на этом. Они постоянно напоминают о том, какими были вчера, чтобы укрепить уверенность в себе и достичь большего завтра.

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2. "Эта неудача откроет для меня новые возможности"

Психологи отмечают, что вы тренируете "мышцы" силы духа, когда помогаете себе и другим сосредоточиться на возможностях, которые возникают в беде, а не на ограничениях, ведь это краеугольный камень психической прочности.

Люди склонны сосредотачиваться на том, что потеряли из-за проблем, например, на времени, деньгах, прогрессе, вере в себя, нашей личности или даже работе. Однако психически сильные люди сосредотачиваются на возможностях, которые перед ними открываются в трудных ситуациях.

3. "Я позволяю себе мечтать о большем"

Психически сильные люди имеют привычку мыслить масштабно. Они дали себе разрешение на это и поощряют других делать то же самое. Это не так просто, как кажется. Большинство из нас перегружены ежедневными задачами, приоритетами и отвлекающими факторами. Однако если вы хотите развить сильное и смелое мышление, вы должны позволить себе это сделать. Вы должны верить, что вам позволено мечтать о великом, что великие вещи могут произойти с такими людьми, как вы.

4. "Цена нерешительности очень велика"

Отмечается, что решительность является отличительной чертой умственно сильных людей. Они не зацикливаются на том, что произойдет, если они примут неправильное решение, или не парализуются страхом сделать неправильный звонок. Они напоминают себе и другим о том, что происходит, когда надолго откладывается принятие решения.

"Ваша нерешительность может привести к тому, что сроки и расходы резко возрастут, истощая ресурсы, когда вы будете искать параллельные пути", - говорится в материале.

5 "Я контролирую то, что я могу контролировать"

Чрезмерное желание все контролировать не принесет вам большой пользы, а даже наоборот - собьет вас пути к правильной цели. В таком случае психологи советуют создать простую таблицу из двух столбцов, где в одном вы пропишете то, что мешает вам достичь цели и обведете жирным те пункты, которые вы можете контролировать. А в другом - напишите то, что вы реально можете сделать, чтобы справиться с перечисленными слева проблемами.

6. "Я сделаю это"

Для психологической устойчивости и силы людям рекомендуют заменить фразу "я должен это сделать" на "я сделаю это", ведь вторая явно заставляет человека чувствовать себя бодрее и лучше.

"Если вам не нравится ехать на работу, старайтесь не думать, что вы "должны", вместо этого говорите, что вы "сделаете это", - советуют психологи.

Как ранее писал УНИАН, есть 8 признаков того, что вы психически сильный человек, однако не все это знают о себе. Один из таких - вы не ориентируетесь на мнения других - вы уже достойны любви, без них.

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