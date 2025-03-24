По словам эксперта, эти собаки могут комфортно проводить время и в одиночестве.

При выборе породы собаки люди учитывают много факторов, а именно внешний вид, темперамент, потребность в уходе и физических нагрузках. Однако если вы ищете собаку, которая не потребует особого ухода, то советы гендиректора Pets4Homes Акселя Лагеркранца вам пригодятся, пишет Express.

"Собаки, которые не требуют особого ухода, обычно имеют короткую шерсть, которая не линяет, что означает меньше времени, потраченного на чистку щеткой и пылесос. Они также имеют спокойный характер и умеренный уровень энергии, поэтому вам не нужно будет ежедневно выделять несколько часов на физические упражнения", - отметил эксперт.

Поэтому Аксель назвал четыре породы собак, которые не требуют особой заботы, если вы хотите завести себе домашнего любимца.

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"Если вы ищете легкого в общении компаньона, такие породы, как французский бульдог, кавалер кинг чарльз спаниель, такса и грейхаунд - отличные варианты. Французские бульдоги и кавалеры прекрасно приспособлены к жизни в квартире, и они будут абсолютно счастливы от коротких прогулок и большого количества времени для объятий. Таксы маленькие, но крепкие и не нуждаются в особом уходе. Борзые могут казаться требующими много физических нагрузок, но на самом деле они довольно спокойные", - подчеркнул эксперт.

По его словам, грейхаунды могут иметь "несколько коротких всплесков активности, за которыми следует долгий сон".

Аксель добавил, что эта порода может также "комфортно проводить время в одиночестве".

В то же время несмотря на то, что французский бульдог, кавалер кинг чарльз спаниель, такса и грейхаунд являются породами собак, которые не требуют особого ухода, есть базовые требования, в которых нуждаются все животные для того, чтобы быть счастливыми.

"Сбалансированная диета, которая соответствует размеру и уровню активности вашей собаки, является ключевым фактором", - добавил эксперт.

Также ежедневные прогулки, игры и визиты к ветеринару имеют первостепенное значение для поддержания психического и физического здоровья собак.

Другие интересные факты о собаках

Ранее стало известно, какие 8 пород собак живут дольше всех. В этот перечень вошли джек-рассел-терьер, йоркширский терьер, бордер-колли, спрингер-спаниель и другие.

Также исследователи рассказали, как собака может снять стресс у человека. Во время исследования выяснилось, что одного их доброжелательного характера было достаточно, чтобы помочь людям.

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