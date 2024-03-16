За некоторые породы вам придется отдать десятки тысяч долларов.

Котов любят во всем мире, и они были одними из самых почитаемых животных на земном шаре на протяжении веков. Как пишет портал Scotsman, среднестатистический владелец владеет по крайней мере двумя котами. Каждая порода красива и имеет свои преимущества, но некоторые из них выделяются еще и своей стоимостью.

1. Ашера. Эта порода, которая является смесью африканского сервала, азиатского леопарда и одомашненного кота, является самой дорогой в мире, такие коты стоят до 125 000 долларов .

2. Русская голубая кошка, которая стоит примерно 3000 долларов, является спокойной и ласковой кошкой с очень милым темпераментом.

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3. Персидские коты. Эту популярную породу очень любят за их короткую мордочку и длинную шерсть. Известно, что стоимость этой породы достигает 5500 долларов.

4. Американская жесткошерстная. Кошки этой породы независимы, но имеют спокойный, милый и любящий характер. Могут стоить до 1200 долларов.

5. Бенгальские коты. Эта порода создана с использованием гибридов домашних кошек, включая египетскую мау, с азиатским леопардовым котом. Может стоить до 25 000 долларов.

6. Петерболд. Эта порода имеет российское происхождение и, как сообщается, была создана с помощью экспериментального разведения. Они стоят около 5000 долларов.

7. Американский керл. Эти коты обладают высоким интеллектом и очень энергичны. За такого котика вам придется отдать около 1200 долларов.

8. Саванна. Это помесь сервала и домашнего кота. Известно, что эта порода стоит более 50 000 долларов.

9. Сфинкс. Эта порода бесшерстных котов популярна благодаря своей любящей, энергичной личности, и может стоить более 3000 долларов.

Ранее УНИАН рассказывал о топ-10 кошачьих пород, представители которых всегда полны энергией и готовы играть хоть целый день.

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