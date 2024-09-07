Если вы делаете что-то из этого в своих отношениях, они вскоре могут закончиться.

Хотя все желают долгого счастливого брака, это не всегда получается так. Это побудило клинического психолога и специалиста по восстановлению романов доктора Кэти Никерсон поделиться четырьмя явными признаками того, что отношения закончатся разводом, пишет Mirror.

По ее словам, есть четыре вида поведения, и если вы их используете в своих отношениях, они предсказывают разрыв или развод с частотой более 90%. Эксперт ссылается на исследовании The Gottman Institute, который исследовал поведение 130 новоиспеченных пар, которые попросили эти пары провести пятнадцать минут в лаборатории, пытаясь решить постоянный спор, который у них возникал. Пока они говорили, датчики, присоединенные к их телам измеряли уровень стресса.

"Четыре вида поведения - это презрение, когда вы испытываете внешнее отвращение к своему партнеру, вы закатываете глаза, вы стонете, вы делаете жесты, которые показывают, что вы презираете их. Второе - это критика, когда вы постоянно критиковать своего партнера". Видео дня

Переходя к третьей причине, доктор Никерсон объяснила, как обман может положить конец отношениям.

"Здесь вы фактически даже не слушаете комментарии своего партнера, вы просто ставите каменную стену", - отметила аналитик.

Четвертой причиной она назвала "оборону, когда вы не слушаете".

"Вы не берете на себя никакой ответственности, вы просто защищаетесь и говорите своему партнеру, что он сумасшедший, когда думает о том, что он делает", - резюмировала Никерсон.

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