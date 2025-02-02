Ученые провели исследования и обнаружили то, что наверняка пригодится людям, занимающимся спортом.

Употребление умеренных доз куркумина, активного соединения куркумы, может способствовать восстановлению мышц и снижению боли после интенсивной физической нагрузки, пишет SciTechDaily.

Исследователи группы Epi4Health при Университете Открытой Каталонии (UOC) выяснили, что куркума и ее производные, такие как куркумин, могут снижать повреждение мышц и воспаление в опорно-двигательном аппарате после интенсивных физических нагрузок.

По мнению авторов, куркумин может помочь при различных проблемах, таких как местное и системное воспаление мышц, а также окислительное повреждение, вызванное повышенным образованием свободных радикалов во время физических упражнений, и мышечная боль, улучшая субъективное восприятие боли и увеличивая диапазон движений в пораженной мышце.

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При этом важно помнить, что суточная доза куркумина от 1 до 4 граммов достаточна для того, чтобы здоровые люди могли ощутить его преимущества, особенно это важно для спортсменов.

Исследователи подчеркивают важность учета таких факторов, как гормональный фон и индивидуальные особенности потребителя, а также время приема и конкретную форму добавки.

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