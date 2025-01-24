Куркума может поддерживать здоровье суставов и пищеварительной системы.

Многие люди любят заваривать чай с куркумой, так как это простой способ включить его основное биоактивное соединение (куркумин) в свой рацион, пишет verywellhealth.com.

Согласно многочисленным исследованиям, куркумин может обладать противовоспалительными, антиоксидантными и иммунизирующими свойствами,

Куркума - польза для здоровья

Некоторые исследования показывают, что куркума и куркумин обладают несколькими потенциальными полезными свойствами для здоровья:

Видео дня

Противовоспалительные свойства. Считается, что хроническое воспаление способствует возникновению различных заболеваний, и куркумин может помочь уменьшить воспаление в организме.

Антиоксидантное действие. Куркума богата антиоксидантами, которые могут помочь нейтрализовать свободные радикалы в организме и защитить клетки от окислительного стресса.

Поддержка здоровья суставов. Некоторые исследования показывают, что куркума может помочь облегчить симптомы артрита благодаря своим противовоспалительным свойствам.

Поддержка здоровья пищеварительной системы. Куркума может помочь стимулировать выработку желчи - жидкости, которую ваша печень выделяет для расщепления пищевых жиров и улучшения пищеварения. Кроме того, противовоспалительные свойства куркумы могут быть полезны людям с заболеваниями пищеварительной системы.

Поддержка иммунной системы. Исследования показывают, что куркума может помочь регулировать иммунный ответ и повысить способность организма бороться с инфекциями.

Улучшение здоровья сердца. Ученые пришли к выводу, что куркумин может помочь поддерживать здоровье кровеносных сосудов и способствовать лучшему кровотоку.

Сколько куркумы добавлять в чай

В публикации отмечается, что количество чая с куркумой, которое вы можете пить ежедневно, зависит от индивидуальных факторов, таких как переносимость и личные предпочтения. Для большинства людей умеренное потребление 1 или 2 чашек в день может обеспечить пользу куркумы без высокого риска каких-либо побочных эффектов.

Заваривать этот полезный чай рекомендуют в пропорции: 1 чайная ложка порошка куркумы на 1-2 стакана воды.

Напомним, ранее УНИАН писал, какой чай повышает иммунитет.

Вас также могут заинтересовать новости: