Адам Моррис отметил, что цены на них очень привлекательные, но на ремонт уйдет больше.

Водителям, которые ищут надежный подержанный внедорожник, советуют избегать двух известных моделей, несмотря на их привлекательный внешний вид и хорошую цену

Издание Express пишет, что популярный автомобильный блогер Адам Моррис назвал два подержанных внедорожниках, от покупки которых автомобилистам стоит воздержаться при любой цене из-за существенных неисправностей, ремонт которых может обойтись невероятно дорого.

По его словам, Range Rover Velar привлекателен, но может быть невероятно ненадежным.

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"Эти машины - шедевр дизайна, а интерьер просто прекрасен, но это не значит, что они хороши. Velar - это автомобильный эквивалент Стива Бушеми в маске Райана Гослинга и костюме Тома Форда - под ним все тот же Стив Бушеми. Только, в отличие от мистера Бушеми, Velar лишен таланта и, похоже, не выдержит испытания временем", - отметил эксперт.

Он указал, что почти половина всех Velar страдает от тех или иных проблем, и, как выразился один репортер, "Velar - это очаг разочарования и ненадежности - так много всего идет не так".

Впервые представленный в 2017 году, Range Rover Velar - роскошный внедорожник, который быстро завоевал похвалу благодаря привлекательному, минималистичному внешнему виду и изысканной линейке двигателей.

Поскольку покупатели могут сесть за руль подержанного Velar по цене от 18 000 фунтов стерлингов, а это почти 975 тысяч гривень, роскошная модель может показаться невероятно заманчивой. Однако Адам отметил, что многие владельцы сталкивались с проблемами в работе электрооборудования.

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Среди распространенных неисправностей, с которыми сталкиваются владельцы Range Rover Velar, - неисправные сенсорные экраны, проблемы с электронной пневматической подвеской, а в некоторых случаях возникают проблемы в работе дверных ручек.

Адам также рекомендовал автолюбителям избегать Alfa Romeo Stelvio.

"Stelvio может страдать от серьезных проблем с двигателем и трансмиссией, проблем с топливным насосом и подачей топлива, а также электронных проблем, которые могут вывести из строя все системы - от информационно-развлекательной до системы управления двигателем. Затем возникают проблемы с карданными валами, осями и ШРУСами, а также проблемы в системе полного привода. Самая большая проблема, о которой мы читали в отношении Stelvio, - это несоответствие. Мы знаем владельцев, которые любят эти автомобили и никогда не сталкивались с проблемами, но мы также знаем о случаях, когда проблемы были катастрофическими", - объяснил автоэксперт.

Поддержанный Alfa Romeo Stelvio стоит около 15 000 фунтов стерлингов, а это 812, 5 тысяч гривень. По данным RAC, некоторые владельцы столкнулись с проблемой невосприимчивости электронных экранов, а другие - с проблемами с аккумулятором, которые, в свою очередь, привели к неисправности системы "стоп-старт".

Ранее УНИАН писал, что опытный механик раскритиковал популярный способ экономии топлива.

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