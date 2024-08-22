Водителям, которые ищут надежный подержанный внедорожник, советуют избегать двух известных моделей, несмотря на их привлекательный внешний вид и хорошую цену
Издание Express пишет, что популярный автомобильный блогер Адам Моррис назвал два подержанных внедорожниках, от покупки которых автомобилистам стоит воздержаться при любой цене из-за существенных неисправностей, ремонт которых может обойтись невероятно дорого.
По его словам, Range Rover Velar привлекателен, но может быть невероятно ненадежным.
"Эти машины - шедевр дизайна, а интерьер просто прекрасен, но это не значит, что они хороши. Velar - это автомобильный эквивалент Стива Бушеми в маске Райана Гослинга и костюме Тома Форда - под ним все тот же Стив Бушеми. Только, в отличие от мистера Бушеми, Velar лишен таланта и, похоже, не выдержит испытания временем", - отметил эксперт.
Он указал, что почти половина всех Velar страдает от тех или иных проблем, и, как выразился один репортер, "Velar - это очаг разочарования и ненадежности - так много всего идет не так".
Впервые представленный в 2017 году, Range Rover Velar - роскошный внедорожник, который быстро завоевал похвалу благодаря привлекательному, минималистичному внешнему виду и изысканной линейке двигателей.
Поскольку покупатели могут сесть за руль подержанного Velar по цене от 18 000 фунтов стерлингов, а это почти 975 тысяч гривень, роскошная модель может показаться невероятно заманчивой. Однако Адам отметил, что многие владельцы сталкивались с проблемами в работе электрооборудования.
Среди распространенных неисправностей, с которыми сталкиваются владельцы Range Rover Velar, - неисправные сенсорные экраны, проблемы с электронной пневматической подвеской, а в некоторых случаях возникают проблемы в работе дверных ручек.
Адам также рекомендовал автолюбителям избегать Alfa Romeo Stelvio.
"Stelvio может страдать от серьезных проблем с двигателем и трансмиссией, проблем с топливным насосом и подачей топлива, а также электронных проблем, которые могут вывести из строя все системы - от информационно-развлекательной до системы управления двигателем. Затем возникают проблемы с карданными валами, осями и ШРУСами, а также проблемы в системе полного привода. Самая большая проблема, о которой мы читали в отношении Stelvio, - это несоответствие. Мы знаем владельцев, которые любят эти автомобили и никогда не сталкивались с проблемами, но мы также знаем о случаях, когда проблемы были катастрофическими", - объяснил автоэксперт.
Поддержанный Alfa Romeo Stelvio стоит около 15 000 фунтов стерлингов, а это 812, 5 тысяч гривень. По данным RAC, некоторые владельцы столкнулись с проблемой невосприимчивости электронных экранов, а другие - с проблемами с аккумулятором, которые, в свою очередь, привели к неисправности системы "стоп-старт".
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