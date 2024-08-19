'Деньги впустую': опытный механик раскритиковал популярный способ экономии топлива

По его словам, этот лайфхак не работает.

Автомеханик с 55-летним опытом Скотти Килмер раскритиковал дешевый аксессуар, которым водители пользуются для экономия топлива.

"Поскольку цена на газ [бензин] резко растет, некоторые люди идут на радикальные меры. Не пробуйте это, вы потратите деньги впустую. Эта свеча зажигания имеет плазменный сердечник и обещает, что вы получите лучший расход бензина и экономию топлива. Нет! Если все ваши свечи зажигания изношены, да, расход бензина увеличится, если поставить [любые] новые свечи зажигания, но не тратьте деньги на эти заявления компаний, что вы получите лучший расход бензина от определенного типа свечей зажигания", - отмечает эксперт в недавнем видео.

По сравнению с более обычными формами свечей зажигания, некоторые высококачественные альтернативы используют короткую вспышку плазмы, чтобы помочь зажечь топливно-воздушную смесь в каждом цилиндре.

Видео дня

Хотя производители этих аксессуаров утверждают, что эта конструкция может улучшить как выходную мощность, так и экономию топлива, Скотти заявил, что различия незначительны. Кроме того, эти свечи могут быть дороже обычных, а потому автомобилистам надо в год проезжать очень большие расстояния, чтобы подобная "экономия" стала заметной.

Позже в видео механик отметил, что ранее он пробовал разные типы свечей зажигания в своей машине, обнаружив, что экономия топлива лишь немного улучшилась.

Несмотря на то, что Скотти советовал водителям не покупать эти дорогие варианты, важно, чтобы водители регулярно меняли свечи зажигания.

В зависимости от транспортного средства, на котором они установлены, и общих условий вождения, свечи зажигания следует менять каждые 48 000-144 000 километров. Точные цифры указывает лишь сам производитель.

Как правило, водители смогут определить, что их свечи зажигания изношены, если их автомобиль не запускается, звучит грубо на холостом ходу и тратит больше времени, чем обычно, чтобы ускориться.

Советы автомеханика

В одном из своих последних видео Скотти отмечал, что задержки в ускорении и стук каждый раз, когда водитель переключает передачу, могут быть признаком того, что есть проблема с трансмиссией.

Кроме того, он дал автолюбителям совет, который поможет избежать серьезных проблем при покупке подержанного автомобиля.

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