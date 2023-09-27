Внимательно посмотрите на изображение, поскольку ответ на самом деле прямо перед вами.

Эта сложная головоломка от Jagranjosh поможет проверить уровень вашего интеллекта. Вам нужно с помощью логики определить, какая женщина на картинке принесет домой больше воды, и только люди с высоким IQ могут угадать правильный ответ за 7 секунд.

На изображении выше вы можете видеть, что две женщины несут на плечах по два ведра с водой. Женщины наполнили ведра водой из близлежащей реки. Обе несут домой наполненные ведра. Но сможете ли вы определить, какая женщина на изображении принесет домой больше воды?

Прежде чем ответить на вопрос, вам необходимо внимательно посмотреть на изображение, поскольку ответ на самом деле прямо перед вами, но заметить его достаточно сложно.

Видео дня

Подсказка размещена на изображении ниже.

Если вы внимательно посмотрите на ведра, которые несут женщины на фотографии, вы увидите, что ведра женщины впереди немного больше и сделаны из дерева. Ведра у женщины сзади меньше и сделаны из стали. Однако одно из ведер женщины впереди протекает, и из него капает вода. Это значит, что к тому времени, как она доберется до дома, ее ведро опустеет.

Другие интересные головоломки

Вот интересная головоломка для настоящих детективов - нужно найти преступника всего за 6 секунд.

А еще есть головоломка для кошатников - нужно за 19 секунд найти рыбку среди кошек, которые поют хором.

Вас также могут заинтересовать новости: