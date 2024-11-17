Стирайте постель и экономьте: эксперт назвала оптимальную температуру, и это не 60 °C

По словам специалиста, такая температура не только поможет эффективно избавиться от бактерии, но и убережет волокна ткани от повреждений.

Эксперт по постельному белью Джейд Крукс из DUSK назвала оптимальную температуру, при которой она рекомендует стирать простыни. По ее словам, такая температура запросто убьет все бактерии, пишет express.co.uk.

"Когда дело доходит до стирки постельного белья, установите температуру стиральной машины от 30 °C до 40 °C. Это оптимальная температура для эффективного удаления грязи и телесного жира, а также для уничтожения бактерий", - отметила она.

Отмечается, что с ростом счетов за коммунальные услуги это важно знать, чтобы сократить расходы на электроэнергию.

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К тому же, как добавила Крукс, такая температура не только поможет эффективно избавиться от бактерии, но и убережет волокна ткани от повреждений. Как известно, более высокая температура может привести к усадке или выцветанию.

Говоря о частоте стирки, эксперт заявила, что постельное белье желательно стирать два раза в месяц, если вы не болели и у вас нет аллергии.

Напомним, ранее УНИАН писал, как использовать капсулы для стирки.

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