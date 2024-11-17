Такое средство - доступная альтернатива гелям и порошкам.

Капсулы для стирки - это пластиковые емкости, внутри которых находится гель. Использовать их гораздо проще, чем любое другое средство для стирки белья, но даже у них есть свои нюансы. Узнайте, как правильно применять капсулы для стирки, чтобы получить нужный результат.

Порошок, гель или капсулы для стирки - какие лучше средства

Женщины, которые постоянно имеют дело с грязной одеждой и знают, как бороться с пятнами, уверены, что порошок давно стал аутсайдером в гонке за чистоту. Нужное количество трудно отмерить правильно, он может "забиваться" в волокна ткани, не вымываться полностью и даже вызывать аллергию.

Гель в этом смысле проще и удобнее - наливается в колпачок, не имеет такого сильного запаха, хорошо выстирывает одежду и сам выстирывается из нее. Именно поэтому доступный аналог гелю - капсулы для стирки, которые дают тот же самый эффект, но гораздо более удобны в использовании. Для их хранения не нужно много места, средство отлично удаляет даже старые и сложные пятна, а вам не придется больше вручную отмеривать моющее и кондиционер.

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Как использовать капсулы для стирки

Для того чтобы отстирать грязные вещи с первого раза и насладиться эффектом такого моющего средства, важно придерживаться алгоритма и не нарушать инструкцию. Запомните, как правильно пользоваться капсулами для белья:

достать одежду из стиралки;

вынуть гелевую капсулу из индивидуальной защитной упаковки;

разместить ее возле задней стенки барабана;

погрузить белье;

закрыть дверцу;

поставить нужный режим и включить машинку.

То, сколько капсул для стирки нужно, определяется просто - одной "подушечки" хватит для работы с 4-5 килограммами одежды. Разделять средство нельзя, важно использовать капсулы целиком.

Нужно ли добавлять порошок при стирке с капсулами

Основным преимуществом такого метода очищения вещей является отсутствие необходимости использования других средств. То есть, если вы положили в барабан одну капсулу, вам уже не придется добавлять ни порошок, ни гель, ни кондиционер. В каждой гелевой "подушечке" уже есть и моющее, и ополаскивающее наполнение.

Также любая хозяйка, которая очищает вещи именно так, должна знать, можно ли использовать капсулы для ручной стирки. Производители не закладывали такую функцию в данное средство, поэтому важно использовать его только по назначению - для очищения белья в машинке. Если стираете руками, рекомендуется использовать гель или порошок.

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