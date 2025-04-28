Если действовать слишком рано, ваши нарциссы могут не зацвести следующей весной.

Нарциссы — одни из самых ранних весенних цветов. Однако очень важно знать все тонкости их посадки и выкапывания луковиц, иначе следующей весной они могут и не зацвести. Как пишет homesandgardens.com, пересадка нарциссов слишком рано после цветения может ухудшить их качество. Однако есть один очевидный признак, на который следует обращать внимание.

Когда пересаживать нарциссы

Эксперт Homes & Gardens Дрю Свейнстон советует не торопиться выкапывать луковицы нарциссов.

"Дать нарциссам закончить цветение и дать достаточно времени для полного отмирания листвы — это ключ к успешной пересадке нарциссов", — говорит он.

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Поэтому, если цветы отмерли, а листва все еще зеленая и здоровая, пересаживать нарциссы еще не время. Вместо этого вам нужно немного подождать, чтобы нарциссы могли продолжать запасать энергию.

"Как только листва пожелтеет и естественным образом отомрет, растение закончит запасать энергию в луковицах для следующего года, чтобы использовать ее следующей весной", — объясняет Дрю.

Если выкопать луковицы до того, как листва отомрет, они могут не прорасти снова без достаточного запаса энергии, предупреждает он

При этом вы можете обрезать увядшие цветы , это поможет растениям сосредоточитьс на запасе энергии для луковиц.

"Лучше всего выкапывать луковицы нарциссов только в начале лета и пересаживать на ту же глубину", — советует Дрю.

Следует ли обрезать листву нарциссов?

Если вы решили оставить луковицы нарциссов в земле, разумно обрезать нарциссы, как только их листва пожелтеет. Это поможет луковицам сохранить энергию до следующего весеннего сезона. Если вы пересаживаете нарциссы, не следует обрезать их листву, пока она не пожелтеет, позволяя ей естественным образом отмереть перед выкапыванием луковиц.

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