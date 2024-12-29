Следуя этим простым советам, вы всегда будете уверены в выборе.

Красная икра - деликатес, который радует своим вкусом и пользой для здоровья. Однако на полках магазинов иногда можно встретить подделки или продукцию сомнительного качества. Поэтому важно знать, как выбрать красную икру и проверить ее на натуральность.

Как отличить красную икру от подделки - советы

Чтобы наслаждаться натуральной икрой, свое особое внимание при выборе этого не самого дешевого продукта сделует обратить на следующее:

Упаковка. Икра красная должна быть герметично упакована. Предпочтение стоит отдавать стеклянным банкам, чтобы видеть содержимое. На упаковке должна быть указана дата производства. Высококачественная красная икра изготавливается в период нереста рыбы - летом и осенью.

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Цвет и консистенция. Натуральные икринки обычно имеют однородный цвет, блестящую поверхность и немного влажный вид. Если икра слишком сухая или, наоборот, плавает в большом количестве жидкости, это признак низкого качества.

Вкус и запах. Натуральная икра имеет приятный, слегка солоноватый вкус без горечи и ярко выраженный рыбный аромат. Подделка часто обладает резким запахом химических добавок и неприятным послевкусием.

Зная, как проверить красную икру на натуральность, вы сможете защитить себя от подделок и наслаждаться качественным продуктом.

Как проверить красную икру в домашних условиях - 2 теста

Вот, как проверить икру красную на натуральность дома, если вы ее уже купили:

Проверка красной икры кипятком. Налейте в стакан горячую воду и добавьте немного икры. Натуральные икринки растворятся, оставив мутный осадок. Искусственная же икра будет плавать на поверхности, не теряя формы.

Как проверить красную икру йодом. Нанесите каплю йода на икринку. Натуральная икра не изменит цвет. Если продукт поддельный, он может приобрести темно-синий оттенок, так как содержащийся в подделке крахмал вступает в реакцию с йодом.

Итак, чтобы вдруг не съесть подделку, проверьте упаковку, консистенцию, и при необходимости используйте простые тесты с кипятком и йодом. Так вы всегда будете уверены в выборе.

Напомним, ранее УНИАН писал, что в Украине подскочили цены на красную икру.

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