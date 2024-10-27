Результат собеседования может зависеть от ответа на один простой вопрос.

Генеральный директор крупной компании раскрыл секрет успешного собеседования. В интервью CNBC он поделился, что неправильный ответ на популярный вопрос может лишить кандидата работы.

Гендиректор американской торговой ассоциации Consumer Technology Association Гэри Шапиро рассказал, что на вопрос о том, когда кандидаты смогут приступить к работе, они часто отвечают "как можно раньше". Именно такой ответ он считает поводом отказать потенциальному сотруднику.

Свое мнение Шапиро объяснил тем, что слишком короткие сроки для него являются тревожным сигналом. По его словам, так кандидаты проявляют неуважение к своему текущему работодателю.

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Оптимальным сроком подготовки к новой работе являются не менее двух недель, считает Гендиректор Consumer Technology Association. Он заявил, что такие сотрудники достаточно преданы своей компании и не оставят своего работодателя в подвешенном состоянии.

"Я был бы удивлен, если бы большинство высококвалифицированных кандидатов или работников на более высоком уровне сказали, что им потребуется менее двух недель", - сказал Шапиро.

Также Шапиро поделился, что одна из его сотрудниц, которая впоследствии стала главным операционным директором, на собеседовании заявила, что ей нужно около шести недель, чтобы закончить работу у предыдущего работодателя. Гендиректор подчеркнул, что такой ответ для него не является недостатком кандидата.

Другие советы от успешных людей

Ранее предприниматель-миллиардер Марк Кьюбан три навыка, которые помогут человеку оставаться востребованным на рынке труда. Он считает, что эти качества пригодятся через 10 и даже через 100 лет.

Кроме того, американский предприниматель Уоррен Баффетт назвал главную вещь, в которую необходимо инвестировать для достижения успеха. По его словам, этот совет подойдет многим людям.

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