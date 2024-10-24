Инвестор и сам придерживается этого совета даже после достижения огромного успеха.

Уоррен Баффетт дал ценный совет, который поможет получить дополнительное образование, улучшить свои навыки или даже открыть собственный бизнес. По словам известного американского предпринимателя, благодаря этому можно добиться успеха в любом деле, пишет Inc.

Уоррен Баффетт признан одним из лучших инвесторов всех времен и регулярно входит в число самых богатых людей мира с чистым капиталом более 146 млрд долларов США. Он часто дает различные советы начинающим бизнесменам.

Однажды в программе Good Morning America Баффетт назвал главную вещь, в которую необходимо инвестировать для достижения успеха. По словам предпринимателя, этот совет подойдет многим людям.

Видео дня

"Инвестирование в себя - лучшее, что вы можете сделать. Все, что улучшает ваши собственные таланты. И я всегда советую это делать студентам, старшеклассникам, студентам колледжей, и, очевидно, инвестирование в своих детей - это, в некотором роде, инвестирование и в себя", - поделился Баффетт.

Издание подчеркивает, что предприниматель предлагает инвестировать в то, что может получить каждый человек, независимо от своего статуса. Непрерывное обучение действительно важно для личностного роста.

Также в издании добавили, что давний деловой партнер Баффетта, Чарли Мангер, говорил о том, что инвестор и сам всегда придерживается этого совета:

"Уоррен Баффетт стал лучшим инвестором уже с того дня, как я его встретил, и я тоже. Если бы мы застыли на каком-то этапе, с теми знаниями, которые у нас были, результаты были бы намного хуже, чем сейчас. Так что игра заключается в том, чтобы продолжать учиться, и я не думаю, что люди будут продолжать учиться, если им не нравится процесс обучения".

Другие ценные советы Уоррена Баффетта

Ранее УНИАН сообщал, что известный американский предприниматель Уоррен Баффетт назвал одну деталь, которая определяет успех или неудачу в жизни. Он заявил, что оценивает свой жизненный успех по тому, сколько людей действительно любят его.

Кроме того, инвестор называл простой метод, который позволяет увеличить свою ценность минимум на 50%. Для этого нужно усовершенствовать некоторые из своих навыков.

Вас также могут заинтересовать новости: