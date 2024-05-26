Вероятно, это также поможет вам сбросить нежелательные килограммы.

Сахар пользуется дурной славой, но причина этого в том, что мы не контролирует его потребление. Проблема в том, что сахар есть во всех обработанных продуктах.

Издание Parade пишет, что официальная рекомендовано потреблять не более шести чайных ложек в день. При этом важно отличать добавленные сахара от природных. Такие продукты, как молоко, цельное зерно, свежие и сушеные фрукты и овощи, богаты не только природным сахаром, но и важными витаминами, минералами и антиоксидантами. Этот сахар не оказывает нежелательного воздействия, как добавленный сахар.

Природный сахар в продуктах усваивается медленнее, чем добавленный сахар, поэтому вы не испытаете "сахарного прилива", за которым следует усталость и резкое падение уровня сахара в крови.

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Как сокращение потребления сахара влияет на лицо

Не секрет, что употребление слишком большого количества сахара добавляет лишние килограммы. Сладости и напитки с добавлением сахара, как правило, содержат много калорий. Более того, закуски и напитки с высоким содержанием сахара обычно содержат мало питательных веществ, таких как белок и клетчатка, которые дают чувство сытости и помогают не переедать.

Что касается того, как выглядит лицо, то добавленные сахара - причина воспалений, из-за чего кожа может выглядеть опухшей и раздраженной.

Хроническое воспаление может привести к кожным высыпаниям, покраснениям и отекам, а также к множеству других заболеваний, как болезни сердца, аутоиммунные и воспалительные заболевания кишечника, некоторые виды артрита и даже аллергия.

Добавленный сахар - в частности, фруктозосодержащие подсластители, сахароза, кукурузный сироп, подслащенные сахаром напитки и пищевые добавки - оказывает дозозависимое влияние на воспаление. Поэтому чем больше вы едите, тем сильнее воспаление в организме. Отказавшись от сахара или сократив его количество, вы не только улучшите внешний вид кожи и лица, но и укрепите свое здоровье в целом.

Как бороться с сахарной зависимостью

Сложно отказаться от сладкого, особенно если у вас напряженный образ жизни. Пропуск приема пищи и недостаток сна, а также длинные, напряженные дни могут повысить вероятность того, что вы побежите за сладеньким.

Прежде чем отказываться от сладкого, обратите внимание на привычки, которые могут побуждать есть больше сладостей.

Как обуздать тягу к сладкому:

Замените неполезные сладости полезными . Например, к сладким продуктам относятся арбуз, бананы, яблоки, виноград и чернослив. Пейте с умом . Исключите из своего рациона газировку, кофе, чай и спортивные напитки с высоким содержанием сахара. Обратите внимание на чистую воду. Смотрите на этикетки . Ингредиенты на этикетках перечислены в порядке убывания их количества в продукте. Если среди первых ингредиентов есть добавленный сахар, лучше ограничить потребление этого продукта. Планируйте свой рацион . Чтобы не допустить резкого падения уровня сахара в крови, нужно знать, что вы собираетесь есть. Заранее делая покупки и имея общее представление об основных приемах пищи и перекусах, вы не будет бросаться на сладкое, когда проголодаетесь. Баланс . Убедитесь, что ваша еда имеет баланс белков, жиров и сложных углеводов, а для перекусов выбирайте сочетание белка и клетчатки, чтобы оставаться сытым.

Ранее УНИАН писал, когда лучше всего есть сахар.

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