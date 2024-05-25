Диетолог объяснила, что регулярное употребление слишком большого количества сахара - это не просто набор веса, но и целый каскад проблем со здоровьем.

Сахар. Он повсюду - от сухих завтраков до праздничных десертов. Хотя небольшое количество сладкого может быть приятным лакомством, чрезмерное увлечение им может нанести вред здоровью.

Издание Indian express выяснило, существует ли "лучшее время" для употребления сахара.

Диетолог Соня Бакши объяснила, что регулярное употребление слишком большого количества сахара приведет не только к увеличению веса, но и к целому каскаду проблем со здоровьем.

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"Чрезмерное потребление сахара может привести к дисбалансу уровня сахара в крови, что, в свою очередь, может вызвать перепады настроения, усталость и даже снижение когнитивных способностей. Хроническое потребление большого количества сахара также связано с воспалением в организме, что является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств настроения и различных видов рака. Кроме того, это может привести к ожирению и гормональному дисбалансу, влияющему на фертильность", - предупредила Бакши.

Организм человека метаболизирует сахар аналогично алкоголю, превращая пищевые углеводы в жир. Со временем это может привести к жировой болезни печени, которая может стать причиной диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо физических последствий, Бакши объясняет психологическую тягу к сахару.

"Мы часто поощряем себя и детей сладкими лакомствами, что создает положительную ассоциацию между сахаром и удовольствием. Это усиливает цикл тяги к сахару, что затрудняет отказ от привычки", - отметила эксперт.

Сахар по утрам - это большое "нет"

Многие люди жаждут сладких завтраков, таких как хлопья или выпечка, в поисках быстрого заряда энергии и повышения настроения. Однако Бакши советует воздержаться от этого.

"В этих сладких блюдах не хватает других питательных веществ, которые могли бы сбалансировать воздействие сахара, что приводит к скачкам уровня сахара в крови", - сказала она, добавив, что, кроме того, после ночного голодания наш организм более чувствителен к углеводам, что делает сахар еще более худшим выбором утром.

Преимущество второй половины дня

Хотя универсального правила не существует, Бакши советует, что если вам необходимо съесть сахар, то лучше это сделать ближе к обеду. В начале дня наш метаболизм обычно более активен, поэтому мы лучше перерабатываем сахар. Кроме того, по ее словам, употребление сахара во время тренировки может способствовать восстановлению мышц.

Тем не менее, чтобы не превысить дневную норму сахара и сохранить здоровый баланс, необходимо тщательно следить за порциями.

Сладости на ночь - рецепт для срыва

Потянуться за сладостями после ужина может показаться безобидной поблажкой, но Бакши предостерегает от этого. У некоторых это может привести к проблемам с пищеварением, таким как вздутие живота и газообразование. Кроме того, сладкие десерты могут нарушить хрупкий баланс в кишечнике.

Она отметила, что употребление сахара на ночь может нарушить сон, который является жизненно важным фактором для восстановления физических сил, здорового обмена веществ и иммунной функции.

Сахар не следует демонизировать. Однако его потребление должно быть осознанным. Понимая влияние времени, а также контролируя порции, вы сможете наслаждаться случайными лакомствами без ущерба для здоровья.

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