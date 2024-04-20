По словам психолога, второй брак в основном счастливее, поскольку люди научились не повторять своих ошибок.

Чуть меньше половины браков между теми, кто женится впервые, а именно 45%, заканчиваются разводом, однако лишь 31% повторных браков являются неудачными. Об этом свидетельствуют данные фонда The Marriage Foundation.

Психолог Джейми Симкинс Роджерс для издания Your Tango рассказала, почему вторые браки имеют больше шансов найти свое счастье, чем первые.

По ее словам, вторые браки имеют такое преимущество, как опыт, ведь во время следующего союза люди уже "знают веревки", если речь идет о совместном проживании и ведении домашнего хозяйства.

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"Люди во втором браке, как правило, знают, что работает, а что нет - в том числе, когда стоит (или не стоит) выбирать битвы. Они имеют, как минимум, базовое понимание эффективной коммуникации и разрешения конфликтов. Все эти факторы вместе взятые делают второй брак настоящим рецептом успеха", - объяснила Роджерс.

Эксперт отметила, что многие люди, которые женятся во второй раз, уделяют своим размышлениям о первом браке больше времени. Один из ее клиентов отметил:

"Мой второй брак работает, потому что я был по-настоящему честен с собой относительно своей роли в распаде моего первого брака и моего багажа!".

Она добавила, что второй брак в основном счастливее, ведь люди научились не повторять своих ошибок, которые делали в прошлом.

Также во время второго брака партнеры одинаково стремятся сделать так, чтобы их отношения были успешными, отметила Роджерс. По ее словам, это не означает, что первые браки лишены такой практики, однако люди, которые женятся во второй раз, испытывают эти эмоции на другом уровне.

"Уже пережив конец брака, люди во втором браке развивают в себе повышенную решимость ничего не воспринимать как должное. Люди, которые женились во второй раз, также очень хорошо знают, что произойдет, если брак не сложится", - сказала психолог.

Роджерс подчеркнула, что люди во втором браке имеют глубокое чувство благодарности, а именно за второй шанс, жизнь, любовь, зная, что они являются мимолетными.

"Благодарность открывает полноту жизни. Она превращает то, что мы имеем, в достаточно и даже больше. Она превращает отрицание в принятие, хаос в порядок, а путаницу в ясность. Она может превратить еду в праздник, дом в родной дом, незнакомца в друга. Благодарность придает смысл нашему прошлому, приносит мир сегодняшнему дню и создает видение завтрашнего дня", - говорится в книге "Созависимых больше нет" автора Мелоди Битти.

Как улучшить отношения со своим партнером

Ранее эксперты назвали 3 темы, которые должны обсуждать пары. В общем психологи советуют парам обсуждать общие цели и планы, интимную близость и работу.

Кроме того, специалисты рассказали о 5 простых способах улучшить отношения со своим партнером. Известно, что многие пары после нескольких лет совместной жизни не чувствуют ту любовь, которая была раньше, поскольку время и быт значительно влияют на это.

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