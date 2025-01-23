По словам эксперта, данное средство лучше уксуса и пищевой соды.

Эксперт по уборке из Cal’s Plumbing Дэниел Смит поделился простым способом, как прочистить засорившиеся сливы за 5 минут с помощью одного натурального средства, которое лучше уксуса или пищевой соды, пишет express.co.uk.

"Раковины могут легко засориться из-за остатков пищи и мыла, ежедневно попадающих в слив, и вам нужно использовать средство, которое может легко расщепить жирные масла, чтобы прочистить его", - говорится в публикации.

По словам Смита, пищевая сода - слабощелочная, поэтому она может сработать, но гораздо лучше использовать средство с более высокой щелочностью, например, стиральную соду.

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"Если пищевая сода не работает, и вы хотите более сильный вариант, стиральная сода -это следующий лучший вариант. Карбонат натрия, иногда называемый содой для стирки, является обычным средством для чистки бытовых товаров и отличным ингредиентом для самостоятельной прочистки сливов", - отметил специалист.

Указывается, что сода для стирки (или кристаллы соды) намного лучше разрушает жир, смазку и другие кислотные вещества, которые являются наиболее распространенными причинами засоров сливов.

"Это простое, но гораздо более эффективное решение, чем уксус или пищевая сода, для промывки засоров, но также это натуральный продукт, поэтому вы не будете использовать вредные химикаты рядом с раковиной", - отмечается в статье.

Как прочистить канализацию самому - легкий способ

Сначала залейте слив кипятком, это поможет размягчить жир, слизь и грязь, которые его засоряют. После этого насыпьте щедрое количество соды для стирки и вылейте одну чашку горячей воды.

Подождите не менее пяти минут, чтобы дать раствору время удалить засор. По истечении времени снова залейте слив кипятком, он должен смыть весь оставшийся мусор.

Напомним, ранее УНИАН писал, как прочистить дымоход.

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