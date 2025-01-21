Чтобы отмыть застарелые брызги еды и жира, оказывается, не обязательно использовать агрессивные химикаты.

Чтобы почистить микроволновую печь внутри от застарелых брызг еды, необязательно использовать агрессивные химикаты. Эксперт по уборке посоветовал простой прием, как легко избавиться от такой грязи с помощью природного ингредиента, пишет Ехргеѕѕ.

Для чистки микроволновки он порекомендовал применить эфирное масло лимона и заверил, что при этом грязь отмоется без особых усилий.

"Добавьте 15 капель эфирного масла лимона и полтора стакана воды в миску, пригодную для микроволновой печи, и разогрейте ее на высокой мощности в течение пяти-десяти минут, чтобы пар конденсировался на внутренних стенках. После этого просто вытрите размягченные пятна губкой", - пояснил эксперт Даг Роджерс.

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Несколько человек, которые использовали этот способ чистки, поделились впечатлениями и дали некоторые советы в соцсети.

В частности Клои Дэвис, в частности, отметила, что этот прием чистки обеспечивает еще и свежий запах. Также она посоветовала подождать минуту, прежде чем открывать микроволновку после того как она выключится.

Другая пользовательница похвалила этот лайфхак за его нетоксичность:

"Единственный способ очистить микроволновую печь нетоксичными химикатами".

Издание отмечает, что также можно получить хороший эффект, если использовать воду и лимон или лимонный сок, тоже разогревая их в микроволновке.

Ранее УНИАН рассказывал, какие продукты нельзя греть в микроволновке. Эксперты по вопросам питания говорят, что микроволновые печи могут прогревать пищу неравномерно и оставлять "холодные пятна", в которых будут выживать вредные бактерии. Кроме того, разогретая таким образом пища не всегда получается вкусная.

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