Чтобы почистить микроволновую печь внутри от застарелых брызг еды, необязательно использовать агрессивные химикаты. Эксперт по уборке посоветовал простой прием, как легко избавиться от такой грязи с помощью природного ингредиента, пишет Ехргеѕѕ.
Для чистки микроволновки он порекомендовал применить эфирное масло лимона и заверил, что при этом грязь отмоется без особых усилий.
"Добавьте 15 капель эфирного масла лимона и полтора стакана воды в миску, пригодную для микроволновой печи, и разогрейте ее на высокой мощности в течение пяти-десяти минут, чтобы пар конденсировался на внутренних стенках. После этого просто вытрите размягченные пятна губкой", - пояснил эксперт Даг Роджерс.
Несколько человек, которые использовали этот способ чистки, поделились впечатлениями и дали некоторые советы в соцсети.
В частности Клои Дэвис, в частности, отметила, что этот прием чистки обеспечивает еще и свежий запах. Также она посоветовала подождать минуту, прежде чем открывать микроволновку после того как она выключится.
Другая пользовательница похвалила этот лайфхак за его нетоксичность:
"Единственный способ очистить микроволновую печь нетоксичными химикатами".
Издание отмечает, что также можно получить хороший эффект, если использовать воду и лимон или лимонный сок, тоже разогревая их в микроволновке.
Ранее УНИАН рассказывал, какие продукты нельзя греть в микроволновке. Эксперты по вопросам питания говорят, что микроволновые печи могут прогревать пищу неравномерно и оставлять "холодные пятна", в которых будут выживать вредные бактерии. Кроме того, разогретая таким образом пища не всегда получается вкусная.