Народные хитрости помогут вам не тратить на чистку дымохода много времени и сил.

Люди, у которых дом отапливается с помощью печки, знают, что кроме заготовки дров, нужно следить и за дымоходом. Дело в том, что если игнорировать эту обязанность, то, кроме сажи, внутри образуется конденсат. Он рано или поздно может привести к коррозии металлической части, трещинам и даже разрушению кирпичей.

Как понять, что пора прочистить дымоход от сажи

Каждый хозяин знает не только как прочистить дымоход в кирпичной печи, но и когда это нужно делать. Считается, что проводить такую процедуру необходимо не реже одного раза в год, но, кроме сроков, есть и другие явные признаки.

Понаблюдайте за печкой и зафиксируйте, есть ли что-то из нижеперечисленного:

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огонь горит слабо, дым практически не уходит в трубу, откуда выходит клубами черного цвета;

если открыть дверцу печки, в комнате образуется дымовая завеса;

сажа на внутренних стенках камина, печки или теплообменника котла;

звук потрескивания или гудения при горении дров.

Все эти обстоятельства указывают на то, что вам пора заняться уборкой. Уже сейчас отопительное устройство работает некорректно и будет засоряться еще больше, будучи сомнительным источником отопления и опасным "соседством".

Как прочистить дымоход от сажи народными средствами

Существует несколько методом, которыми пользуются жители деревень и сел. Некоторые из них имеют право на жизнь, другие, наоборот, использовать не стоит. Разберемся подробнее, что выбрать для себя, а от чего отказаться.

Кожура от картофеля

Если вы знали, как прочистить дымоход крахмалом, то можете просто не выбрасывать картофельные очистки. Оказывается, что если кожура картофеля сгорает, крахмал в ее составе поднимается вверх. Он может пропитать сажу, которая сама потом отвалится от стенок дымохода.

При относительно чистой трубе достаточно горсти очистков, но чем запущеннее случай - тем больше нужно кожуры. Очень грязные дымоходы, которыми никто не занимается, в лучшем случае можно прочистить двумя-тремя ведрами кожуры, в худшем - прибегнуть к более агрессивным методам.

Соль

Привычный консервант, который есть на кухне любой хозяйки. Нюанс в том, что соль не помогает от налипшей копоти, потому что сама по себе сажу не счищает. Зато вы можете "посолить" влажные дрова перед растопкой - консервант быстро впитывает влагу, из-за чего ветки и поленья будут сгорать полностью, образуя как можно меньше копоти. То есть соль - это метод предотвращения сажи, а не способ ее удаления.

Сухие осиновые ветки

Чем прочистить дымоход в печи, если не хочется пользоваться картофелем, а для соли печь слишком грязная? Народные умельцы рекомендуют бросить в печь несколько осиновых веток, но они обязательно должны быть сухими - как минимум 3 года храниться в сухом помещении с хорошей вентиляцией. Осина горит долго и мощно, прочищая сажу огнем и дымом, но учтите, что такой способ подходит только для относительно чистых дымоходов. Если труба изнутри облеплена многолетней сажей, от горения дров она может загореться, что приведет к пожару в доме.

Отдельно хотелось бы отметить лайфхак о том, как прочистить дымоход с помощью пластиковых бутылок. Несмотря на востребованность такого метода, он достаточно опасен, ведь когда горит пластик, он выделяет токсичные вещества. Плюс - если бутылка будет гореть быстро, в дымоходе возникнет резкий скачок температуры, из-за этого сажа может загореться.

Важно понимать бесполезность этого варианта - при горении пластика образуется сажа. Люди считают, что она очистит уже имеющуюся в дымоходе. Но вы должны понимать, что сажа сажу не чистит - это все равно что пытаться вымыть руки грязью.

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