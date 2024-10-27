По словам Клаудии Аларкон, курицу можно купить в маркете, но ее легко и полезно приготовить дома.

Классическая жареная курица является одним из самых вкусных блюд. Их легко купить в готовом виде в ближайшем продуктовом магазине, но их также легко и полезно приготовить дома. Кроме того они чрезвычайно универсальны, когда дело доходит до вкусов и гарниров для вашего ужина. Об этом пишет TastingTable.

Кулинарный эксперт Клаудия Аларкон рассказала, что во время запекания курицы домашние повара часто сталкиваются с типичной проблемой: как сделать так, чтобы мясо хорошо пропеклось, но шкурка осталась золотистой и хрустящей? По ее словам, ответ прост: если шкурка начнет темнеть еще до того, как мясо будет готово, накройте курицу, пока она не закончит запекаться. Это касается жарки курицы как целиком, так и отдельными кусочками.

По словам специалиста, лучший способ определить, когда курица полностью готова, - использовать простой цифровой термометр для мяса, когда внутренняя температура достигнет по крайней мере 74 градусов С:

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"Но если вы заметили, что шкурка такая коричневая, как вам нравится, а температура мяса все еще ниже, накройте сковороду крышкой или неплотно накройте фольгой, чтобы шкурка не пригорала".

При этом, по словам эксперта, идеальная температура для жарки целой курицы составляет от 163 до 232 градусов С.

"Если вы любите есть курицу со шкуркой, начните с 204-218 градусов в течение 15 минут, затем снизьте температуру до 177 градусов и готовьте, пока термометр не покажет где-то от 74 до 79 градусов. Если кожа выглядит хорошо, но температура все еще низкая, накройте курицу. Если вы не заботитесь об идеально хрустящей шкурка, подумайте о медленной жарке курицы при 149 градусах в течение двух с половиной часов вместо этого, чтобы получить чрезвычайно сочное и нежное мясо. В любом случае лучше следить за курицей, когда она готовится, и при необходимости накрывать ее, чтобы шкурка не подгорела", - советует Аларкон.

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