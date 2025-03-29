Отмечается. что данный рецепт - мастер-класс по минимализму.

Телевизионный шеф-повар Джеймс Мартин посоветовал, какой один "секретный" ингредиент добавить, чтобы яичница-болтунья получилась "шелковистой", пишет Daily Mirror.

Рецепт яичницы-болтуньи Джеймса - это мастер-класс по минимализму, в котором всего несколько ингредиентов взбиваются вместе, чтобы создать идеальную кремовую смесь, говорится в публикации.

Отмечается, что за свою выдающуюся 30-летнюю карьеру повар представил бесчисленное множество рецептов, но часто именно самые простые блюда попадают в цель. Яйца - универсальные "герои" завтрака и обеда.

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Как правильно готовить яичницу-болтунью - рецепт Джеймса Мартина

Для приготовления знаменитой яичницы-болтуньи звездного шеф-повара вам понадобится:

яйца - 5 штук,

жирные сливки - 25 мл,

соль и перец - по вкусу,

масло - 25 г.

Тот самый "секретный" ингредиент - жирные сливки, именно они, по словам Мартина, сделают яичницу "шелковистой".

Способ приготовления:

Разогрейте сковороду, но не сильно. Вбейте в нее яйца. Добавьте жирные сливки, соль, перец, масло и все хорошенько взбейте, используя венчик.

Как только яйца начнут собираться в комок, снимите сковороду с огня, чтобы не пережарить их.

Повар посоветовал подавать яичницу со шпинатом и лососем или же с беконом и поджаренными крампетами.

Напомним, ранее УНИАН писал, что можно добавить в яичницу для "взрывного" вкуса.

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