Телевизионный шеф-повар Джеймс Мартин посоветовал, какой один "секретный" ингредиент добавить, чтобы яичница-болтунья получилась "шелковистой", пишет Daily Mirror.
Рецепт яичницы-болтуньи Джеймса - это мастер-класс по минимализму, в котором всего несколько ингредиентов взбиваются вместе, чтобы создать идеальную кремовую смесь, говорится в публикации.
Отмечается, что за свою выдающуюся 30-летнюю карьеру повар представил бесчисленное множество рецептов, но часто именно самые простые блюда попадают в цель. Яйца - универсальные "герои" завтрака и обеда.
Как правильно готовить яичницу-болтунью - рецепт Джеймса Мартина
Для приготовления знаменитой яичницы-болтуньи звездного шеф-повара вам понадобится:
- яйца - 5 штук,
- жирные сливки - 25 мл,
- соль и перец - по вкусу,
- масло - 25 г.
Тот самый "секретный" ингредиент - жирные сливки, именно они, по словам Мартина, сделают яичницу "шелковистой".
Способ приготовления:
Разогрейте сковороду, но не сильно. Вбейте в нее яйца. Добавьте жирные сливки, соль, перец, масло и все хорошенько взбейте, используя венчик.
Как только яйца начнут собираться в комок, снимите сковороду с огня, чтобы не пережарить их.
Повар посоветовал подавать яичницу со шпинатом и лососем или же с беконом и поджаренными крампетами.
Напомним, ранее УНИАН писал, что можно добавить в яичницу для "взрывного" вкуса.