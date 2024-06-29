Добавка №1, которая выводит ваш сэндвич на повышенный уровень, - это маринованный перец.

Сэндвич - это универсальный выбор для перекуса, который отвечает многим требованиям. Об этом в своей колонке для EatingWell пишет эксперт по вопросам кулинарии Жанетт Доннарумма.

"Бутерброд на завтрак? Буквальное совершенство! Основной ланчбокс? Будьте уверены! Дополнительные бутерброды на ужин? Я слышу аплодисменты толпы! Безглютеновые, безмолочные, веганские варианты? Конечно!" - отмечает эксперт.

В то же время, по ее мнению, ингредиент №1, который выводит ваш сэндвич на повышенный уровень, - это маринованный перец.

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"Ни одна такая еда, как бутерброд, не имеет преимуществ от трансформационной силы маринованного перца. Они соленые, сладкие, острые, мягкие, огненные, острые, соленые и наполненные ароматом умами", - пишет Доннарумма.

По ее словам, лучшие маринованные перцы, в порядке от наименее острого к наиболее, это нарезанный банановый перец, пеперончини, вишневый перец и халапеньо. При этом есть много причин, почему маринованный перец невероятно сочетается с вашим любимым бутербродом.

Они усиливают вкус

Независимо от того, какой вид маринованного перца вы выберете для своего бутерброда, он добавит взрыв острого соленого вкуса, который дополнит бутерброд в целом.

Аромат умами и хрустящая или жевательная текстура маринованного перца добавляют контраста, скажем, бутерброду с индейкой и сыром в смеси с измельченными листьями салата, сочным помидором и мягкостью хлеба.

Они универсальны

Поскольку маринованный перец существует во многих сортах и уровнях специй, ваш сэндвич становится приключением, которое выбираете сами. Любители неострой пищи смогут наслаждаться вкусом маринованного бананового перца, не заглушая сэндвич специями.

Любители острой пищи могут составить острый бутерброд с очень острыми кольцами вишневого перца по желанию своего пламенного сердца.

Они обладают питательным эффектом

Перец хорошо известен богатством антиоксидантов и витаминов, и это все еще так, когда его маринуют. Собранные овощи содержат соединения, которые могут помочь уменьшить воспаление и уровень холестерина и защитить от сердечно-сосудистых заболеваний.

Некоторые сорта ферментированы, то есть они также содержат пробиотики, поэтому потребление маринованных овощей также связано с меньшей вероятностью развития диабета.

Они просты в приготовлении

Нарезанный маринованный перец, от бананового перца и вишневого перца до халапеньо и пеперончини, также является удобной альтернативой приготовления винегрета или соуса для вашего сэндвича.

Вы можете приготовить самостоятельно - попробовать маринованный мини-болгарский перец или сладкий маринованный перец - или приобрести их в магазине.

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Специалисты советуют съедать до 2 яиц в день и не более, поскольку это может вызвать дальнейшее нагревание тела, что приведет к проблемам с кишечником.

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