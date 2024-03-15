Закуска "Белочка" готовится очень просто и всегда получается вкусной.

Простая в приготовлении закуска "Белочка" также известна как еврейская закуска или еврейская намазка. Этот рецепт очень выручит, если вы хотите приготовить быстрый перекус или накормить большое количество людей. Эта универсальная закуска хорошо сочетается с другими начинками для бутербродов. По желанию намазку можно добавлять любые овощи, зелень, крабовые палочки, консервированную сардину или соленую селедку.

Намазка с плавленым сыром и чесноком

Ингредиенты:

плавленый сыр - 2 шт.;

яйца - 3 шт.;

чеснок - 2 зубчика;

зеленый лук - 10 г;

майонез - 2 стол. л.;

соль, перец по вкусу.

Плавленые сырки рекомендуется положить в морозилку на пару часов. Так их будет легче натереть на терке. Яйца отварите в подсоленной воде вкрутую (8-10 минут) и остудите. Чеснок очистите, удалите с него зеленую сердцевину и измельчите.

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На средней терке натрите вареные яйца, на мелкой - плавленые сырки. Смешайте в большой миске сырки, яйца и измельченный чеснок. По желанию добавьте в намазку рубленую зелень. Заправьте блюдо майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Намазка получится гораздо вкуснее, если использовать домашний майонез.

Готовую закуску нанесите на гренки, подавайте в тарталетках или наполните лаваш. Хорошо сочетается намазка из плавленых сырков с кружочками томатов или морковкой по-корейски. Для праздника бутерброды с "Белочкой" можно подать с красной рыбой.

Белочка-намазка хранится в холодильнике в контейнере под закрытой крышкой не более 4 дней.

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