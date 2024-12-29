Специи имеют ряд интересных свойств для здоровья.

Куркума придает вкус и цвет карри, рису и супам. Эта специя становится все более популярной благодаря потенциальной пользе для здоровья.

Издание Health Digest пишет, что репутация куркумы как продукта для здоровья во многом обусловлена ее способностью уменьшать воспаление, что может благотворно сказаться на здоровье мозга. Волшебный ингредиент куркумы - куркумин, мощный полифенол.

Согласно обзору, опубликованному в 2023 году в журнале Integrative Medicine Research, куркумин помогает блокировать определенные белки в мозге, которые вызывают воспаление, которое может повреждать клетки мозга и способствовать развитию нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и рассеянный склероз.

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Он также действует как антиоксидант, защищая мозг от вредных молекул, и помогает регулировать работу нейротрансмиттеров, таких как серотонин и дофамин. В обзоре 2010 года, опубликованном в Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, говорится, что куркума может даже работать вместе с антидепрессантами, улучшая настроение за счет повышения уровня ключевых химических веществ в мозге.

Как куркума влияет на ваш мозг

Польза куркумина для здоровья мозга не ограничивается борьбой с воспалением и окислительным стрессом. В обзоре, опубликованном в 2023 году в журнале Integrative Medicine Research, также подчеркивается его роль в предотвращении образования амилоидных бляшек - сгустков белка, связанных с потерей памяти и снижением когнитивных способностей.

Куркумин помогает поддерживать жизнь клеток мозга, успокаивая гиперактивные процессы и способствуя аутофагии - естественному процессу очистки, который удаляет поврежденные белки и отходы. Он даже не дает вредным иммунным клеткам пересекать гематоэнцефалический барьер, что в противном случае может привести к повреждению мозга. В ходе исследований производные куркумина показали свою эффективность в лечении таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, ALS, мигрень, болезнь Паркинсона и рассеянный склероз.

В обзоре, опубликованном в 2022 году в журнале Antioxidants, говорится, что куркума может защитить гиппокамп - часть мозга, необходимую для памяти и эмоций. Кроме того, куркума может улучшать метаболизм мозга, повышать когнитивные функции и даже помогать при таких симптомах депрессии, как отсутствие мотивации и удовольствия.

Куда можно добавить куркуму

Есть одна проблема с куркумой - организм плохо усваивает куркумин. Сам по себе куркумин быстро расщепляется и выводится из организма, но есть способы повысить его усвояемость. Согласно обзору, опубликованному в 2007 году в журнале Molecular Pharmaceutics, употребление куркумы в сочетании с черным перцем, который содержит пиперин, замедляет распад куркумина. Употребление куркумы с жирами, например, с полезными маслами или орехами, также поможет вашему организму лучше ее усвоить.

Можно ли пить куркуму каждый день

Простой способ добавить куркуму в свой ежедневный рацион – напитки с этой специей. Если у вас есть свежий корень куркумы, то попробуйте приготовить чай. Для этого измельчите две столовые ложки корня куркумы и кипятите его в чашке воды в течение пяти минут. Процедите и наслаждайтесь напитком.

Ранее УНИАН писал, что лечит куркума.

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