Куркума помогает повысить настроение.

Куркума - одна из тех недооцененных специй, которая заслуживает большего внимания, и не только за ее вкус и яркий оттенок в блюдах. Как пишет HealthDigest, согласно некоторым данным, куркума может способствовать психическому благополучию.

Секрет потенциала куркумы в повышении настроения заключается в активном соединении — куркумине, который имеет противовоспалительные свойства. Как рассказывает дипломированный диетолог Кортни Пелитера, куркумин потенциально полезен для лечения депрессии.

"Считается, что добавление куркумина может помочь увеличить нейротрофический фактор мозга (BDNF). Низкие уровни BDNF связаны с депрессией, биполярным расстройством и тревожными расстройствами", - объясняет она.

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Кроме того, существуют исследования, которые показывают, что увеличение BDNF может уменьшить симптомы тревожных расстройств.

Так, исследование Pharmaceutics 2023 года признает возможность взаимосвязи между повышенной производительностью BDNF и улучшением расстройства настроения. Между тем, в статье 2020 года в Frontiers in Cellular Neuroscience исследователи определили, что усиление сигнальных возможностей BDNF может снизить депрессивные реакции.

В то же время это лишь доказывает, что уровни BDNF могут иметь симбиотическую связь с депрессией, однако не доказывает, что куркумин может стимулировать BDNF.

В то же время куркумин показал многообещающие результаты в других исследованиях в качестве лечения депрессии. Так, авторы обзора 2020 года в Frontiers in Psychiatry изучили доказательства, подтверждающие использование куркумина для лечения большого депрессивного расстройства (БДР). Они определили, что куркумин может быть многообещающей альтернативой другим типам лечения БДР, хотя рекомендовалось провести больше исследований.

При этом у куркумина есть недостаток он быстро метаболизируется. Однако исследователи указывают, что можно сочетать продукты, богатые куркумином, с другими ингредиентами, для улучшения усвоения. Одной из выигрышных комбинаций, по-видимому, является куркума и черный перец. В частности, исследование 2014 года в Cancer Research and Treatment показало, что пиперин (из черного перца) увеличил биодоступность куркумина у людей на 2000% менее чем через час после употребления обоих ингредиентов.

Ранее диетологи отмечали, что чеснок является одной из лучших специй для поддержания здоровья сердца. В частности, он богат антиоксидантами, такими как аллицин, который помогает снизить уровень холестерина и кровяное давление. А также чеснок обладает противовоспалительным действием.

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