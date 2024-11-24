Диетолог поделилась исследованиями, которые подтверждают полезные свойства куркумы.

Различные специи уже сейчас можно назвать полезными. Это касается и корицы, которая помогает справиться с холестерином, и имбиря, так как он полезен при вздутии живота. Но еще следует обратить внимание на куркуму. Именно она поможет снять воспаление после того, как вы поедите острую пищу и из-за этого у вас повысится кровяное давление.

Что такое вообще — воспаление?

Воспаление - это, по сути, способ защиты организма от вредных факторов, таких как инфекции или травмы, пишет Eating Well.

"Иммунная система инициирует воспалительную реакцию, собирая иммунные клетки в поврежденной области, чтобы вылечить ее или побороть инфекцию", - отмечает дипломированный диетолог-нутрициолог Шеннон Костелло. По ее словам, это естественный способ самовосстановления организма. Однако известно, что долгосрочное или хроническое воспаление и вовсе может нанести вред организму. В частности, привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, нарушениям обмена веществ, раку, заболеваниям суставов и многим другим.

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Противовоспалительные свойства куркумы

Она содержит соединение под названием "куркумин", которое отвечает за ее противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Есть многообещающие исследования, которые говорят о том, что куркумин непосредственно действует как "щит" для здоровых клеток во время воспалительной реакции.

Более того, существует сильная корреляция между куркумином и уменьшением воспаления. В исследовании также объясняется, что куркумин воздействует на несколько воспалительных путей и может быть полезен в качестве частичного фрагмента в лечении воспалительных заболеваний, таких как артрит и псориаз.

Кроме того, куркумин может играть роль в улучшении уровней С-реактивного белка (CRP), который, по словам Костелло, является белком крови, повышающимся в ответ на воспаление. Это важно иметь в виду, поскольку высокий уровень CRP в крови может быть маркером хронического воспаления.

Одно из ограничений заключается в том, что количество куркумина, необходимое для значительного воздействия на воспалительное заболевание, вероятно, слишком велико, чтобы получить его только из продуктов питания, таких как куркума. Наиболее эффективным средством лечения может стать добавка.

Когда вы едите блюда с куркумой, не лишним будет добавить в блюдо маленькую щепотку молотого черного перца. Пиперин, основной активный компонент черного перца, помогает увеличить биодоступность куркумина (количество соединения, которое может усвоить ваш организм), говорится в другом исследовании.

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