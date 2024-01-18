Разбираемся в причудливой вселенной кофе эспрессо-экспрессо и выясняем, считается ли ошибкой добавление буквы "к"

Кофе эспрессо - это вид напитка и метод приготовления, который подразумевает выжимку под давлением жидкости из молотых кофейных зерен. Такой кофе готовится 15-25 секунд - это время, пока течет кофе из кофемашины, называется экстракцией. УНИАН выяснил, почему "экспрессо" - слово, которое тоже имеет право на существование.

В чем разница "экспрессо" и "эспрессо"

На самом деле, причина, почему эспрессо называют "экспрессо" кроется в латыни. Согласно правилам лингвистики, на латыни "exsprimo" - это "выжимать", а "expressus" - выжатый. Есть и слово "exprimare", что означает "с силой нажимать, прессовать, извлекать". Отсюда могло и появиться слово "экспрессо", из латыни, но ни в коем образом это не относится к экспрессу (методу или поезду).

Если вы задумываетесь, как правильно писать - "экспрессо" или "эспрессо", то обращайте внимание на особенности языка. Во многих романских языках название кофе осталось с буквой "х", которая звучит как "кс" в отличие от итальянского, где произошла замена "х" на "s", а звук "кс" на "с". Именно поэтому вариант "эспрессо" чаще всего встречается именно в Италии - в других странах, особенно тех, где люди говорят на языках романской группы, можно услышать "кофе экспрессо".

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