Есть признаки счастливого человека, и маркеры того, что личность является высококлассной.
Высококлассный человек обладает 6 качествами, в частности, он способен к эмпатии, пишет в своей статье для издания HackSpirit Элиза Хартли, писательница, автор книги "Искусство осознанности: практическое пособие по жизни мгновением".
Эксперт подчеркнула, что благодаря эмпатии личность способна проявлять сострадание, действовать таким образом, чтобы другие чувствовали себя с ней понятыми и менее одинокими.
По ее данным, высококлассным людям присущи еще и такие качества:
- устойчивость - не теряют равновесие в сложные времена;
- честность;
- открытость мышления - готовы слушать, расти и учиться;
- благодарность - ценят свою семью, друзей, радостные моменты, красоту природы.
Кроме того, высококлассные люди, по мнению писательницы, добрые.
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