Высококлассная личность, в том числе обладает таким качеством, как доброта, полагает писательница.

Есть признаки счастливого человека, и маркеры того, что личность является высококлассной.

Высококлассный человек обладает 6 качествами, в частности, он способен к эмпатии, пишет в своей статье для издания HackSpirit Элиза Хартли, писательница, автор книги "Искусство осознанности: практическое пособие по жизни мгновением".

Эксперт подчеркнула, что благодаря эмпатии личность способна проявлять сострадание, действовать таким образом, чтобы другие чувствовали себя с ней понятыми и менее одинокими.

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По ее данным, высококлассным людям присущи еще и такие качества:

устойчивость - не теряют равновесие в сложные времена;

честность;

открытость мышления - готовы слушать, расти и учиться;

благодарность - ценят свою семью, друзей, радостные моменты, красоту природы.

Кроме того, высококлассные люди, по мнению писательницы, добрые.

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