Счастливые люди сосредоточены не на проблемах, а на том, как их решить, отметил известный эксперт по внимательности, отношениям и личному развитию.

Разобраться в том, как правильно жить в этом мире и стать счастливым может оказаться достаточно непростым заданием. Но некоторые люди все же становятся по-настоящему счастливыми.

Таких личностей можно распознать по 7 уникальным чертам характера, которыми они обычно обладают, пишет в своей статье для издания HackSpirit известный эксперт по внимательности, отношениям и личному развитию, автор книги "Скрытые секреты буддизма: как жить с максимальным влиянием и минимальным эго" Лаклан Браун.

По словам эксперта, первая черта таких людей - позитивный настрой. Браун подчеркнул, что они не игнорируют реальность, не отмахиваются от проблем и сосредоточены не на неприятностях, а на том, как их преодолеть.

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Как понять, что человек счастлив - другие признаки от эксперта:

глубокое чувство благодарности - они всегда находят что-то позитивное, что кто-то привнес в их жизнь;

осознанность - они полностью погружены в свою жизнь, проживают каждый момент и ценят его;

эмоциональная устойчивость - позволяют себе проживать эмоции, но не дают им возможности брать контроль над их жизнью;

чувствуют себя комфортно в одиночестве;

баланс - понимают, что во всех аспектах собственной жизни нужно поддерживать здоровое равновесие.

Эксперт подчеркнул, что 7 уникальная черта счастливых людей - подлинность. Автор добавил, что они могут быть честными и с собой, и с другими.

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