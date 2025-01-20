Микроволновые печи могут прогревать продукт неравномерно и оставлять "холодные пятна".

Не всегда еду целесообразно разогревать в микроволновке. Эксперты по вопросам питания говорят, что микроволновые печи могут прогревать продукт неравномерно и оставлять "холодные пятна", в которых будут выживать вредные бактерии. Кроме того, разогретая в микроволновке еда не всегда получается вкусная, пишет New York Post.

Эксперты назвали 5 продуктов, которые нельзя разогревать в микроволновке, и объяснили почему.

1. Сваренные вкрутую яйца

Сваренные вкрутую яйца эксперты советуют есть их холодными, а не использовать микроволновую печь для разогрева.

Видео дня

"Никогда не разогревайте в микроволновке яйцо, сваренное вкрутую. Это вызывает образование пара и давления в яичном белке - и может привести к взрыву, когда яйцо разрезают", - пояснила зарегистрированный диетолог Аманда Холцер.

2. Продукты, богатые витамином С

Поскольку под воздействием тепла витамин С разлагается и разрушается, продукты, богатые им, в частности брокколи, болгарский перец, ягоды, листовая зелень, не стоит греть или готовить в микроволновке.

"Чтобы сохранить целостность витамина С в этих продуктах, я рекомендую потреблять их сырыми как можно чаще", - сказала Холцер.

3. Курица

С точки зрения безопасности пищевых продуктов разогрев курицы абсолютно безопасен, однако, с точки зрения контроля качества, Холцер не рекомендует разогревать ее.

"Когда курицу после приготовления хранят в холодильнике, жиры в мясе могут окисляться, что может изменить химическую структуру курицы, а следовательно, и вкус. После повторного разогрева любая влага, которая была в курице, испаряется, оставляя курицу с неприятным вкусом и текстурой", - утверждает эксперт.

Зато с остатками курицы предлагает приготовить блюдо, которое не требует повторного разогрева, например бутерброд.

4. Морепродукты и рыба

Повторный разогрев морепродуктов и рыбы - не очень удачная идея, говорит Холцер.

"Сильный нагрев в микроволновой печи может вызвать быстрое испарение влаги из рыбы, что может привести к очень сухой, резиновой текстуре", - отметила она.

Шеф-повар Джим Нуэтци заявил, что "трудно разогреть любые морепродукты без негативных последствий, но разогрев морепродуктов в микроволновой печи особенно высушит их".

5. Стейк

Если у вас остался стейк после ужина, и вы хотите разогреть его в микроволновой печи на следующий день, то его вкус уже не будет таким изысканным и нежным, поскольку дополнительное тепло высушивает мясо и делает его жестким, отметил Нуэтци.

Кроме того, нагрев в микроволновке часто неравномерный, и некоторые части стейка могут пережариться, а другие же останутся холодными.

Ранее УИНАН рассказывал о 12 видах рыбы с высоким содержанием белка, на которые стоит обратить внимание.

Добавление рыбы в рацион может стать отличным способом обеспечить себя высококачественным белком, который необходим для наращивания мышц и ряда важных функций организма. Он также помогает насытиться, что может быть полезно, если вы стремитесь потреблять меньше калорий.

Эксперт в области питания и метаболизма Джонатан Пуртелл отметил, что многие виды рыбы богаты омега-3 жирными кислотами и содержат другие питательные вещества, которые могут помочь снизить риск инсульта или инфаркта.

Среди самых полезных видов рыбы - тунец, лосось, скумбрия и др.

Вас также могут заинтересовать новости: