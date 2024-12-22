Это кухонное средство является универсальным, но не всегда уместно.

Пергаментная бумага является важным кухонным средством, которое помогает нам готовить безупречные блюда, сводя к минимуму уборку. Но когда дело доходит до использования ее в микроволновой печи, то у многих из нас возникает вопрос, безопасно ли это, пишет Southern Living.

Хотя пергаментная бумага хорошо известна своей долговечностью при выпечке и жарке, сможет ли она без проблем выдержать микроволновую печь? Ответы дала шеф-кондитер Кэти Розенхаус.

Что такое пергаментная бумага?

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Пергаментная бумага - это разновидность антипригарной бумаги, специально обработанной силиконом, чтобы сделать ее термо- и влагостойкой. На высоком технологическом уровне она изготавливается из целлюлозных волокон, которые проходят обработку серной кислотой или хлоридом цинка.

Это частично растворяет поверхность бумаги и создает барьер, который может противостоять влаге и высоким температурам. Окончательное силиконовое покрытие придает ему фирменную антипригарную поверхность. Хотя процесс может показаться сложным, результатом является надежный вариант, который идеально подходит для широкого спектра кулинарных задач.

Можно ли использовать пергаментную бумагу в микроволновой печи?

Точнее говоря, безопасна ли пергаментная бумага для использования в микроволновой печи. Она может выдерживать температуру до 450°F, что значительно превышает температуру, которую могут достичь большинство микроволновых печей, и не содержит металлических покрытий, которые могут искрить во время использования. Кроме того, пергамент является влагостойким, что гарантирует, что он не размокнет и не распадется под действием пара пищи.

Почему стоит использовать микроволновку с пергаментной бумагой

Микроволновая печь с пергаментной бумагой предлагает ряд преимуществ, в частности:

Предотвращение брызг и беспорядка: готовка в микроволновой печи часто провоцирует блюдо к брызгам (все мы с этим знакомы!). Накрывание или заворачивание продуктов питания пергаментной бумагой значительно уменьшает этот риск.

Сохранение влаги в пище: когда вы заворачиваете соленые или сладкие продукты в пергамент, он удерживает влагу, уменьшая вероятность высыхания пищи.

Равномерное нагревание: заворачивание в пергаментную бумагу способствует более равномерному распределению тепла.

Преимущества для здоровья по сравнению с использованием полиэтилена: в отличие от пластиковых оберток, через которые химические вещества попадают в пищу, пергаментная бумага выдерживает высокие температуры, не загрязняя пищу.

Универсальность: пергаментная бумага служит антипригарной поверхностью. Ею застилают контейнеры или тарелки для легкой очистки. Ее также можно использовать для заворачивания бутербродов или других продуктов перед разогревом, или для приготовления мяса и овощей на пару, что помогает сохранить их влагу и питательные вещества.

Низкая стоимость и экологичность: пергаментная бумага "бюджетная", биологически разлагается и даже может быть использована повторно.

Советы по использованию пергаментной бумаги в микроволновой печи

Безопасную и эффективную пергаментную бумагу можно использовать в микроволновой печи для разнообразных продуктов. Чтобы получить максимальную пользу от нее, стоит:

избегать длительного использования в микроволновой печи - хотя пергаментная бумага является термостойкой, длительное воздействие чрезмерного тепла может ее повредить;

избегать приготовления жирных блюд - хотя пергаментная бумага является влагостойкой, жирная пища может насытить бумагу, что сделает ее менее эффективной.

держать ее в центре микроволновки - убедитесь, что пергаментная бумага находится подальше от стенок, чтобы предотвратить ее прилипание.

Другие кулинарные советы

Как сообщал УНИАН, шеф-кондитер назвала 9 случаев, когда нельзя использовать алюминиевую фольгу. По словам Кэти Розенхаус, фольга является удобной в использовании, однако может быть опасной, в том числе и во время приготовления блюд.

Также стало известно, как отбелить вещи без помощи уксуса. Эксперты в таком случае советуют использовать лимонную кислоту, которая может сделать ваши простыни ярче и снова белыми.

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