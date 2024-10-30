В случае значительных повреждений эксперты советуют обращаться в профессиональные мастерские, где есть нужные инструменты и опыт для безопасного ухода за вашим авто.

Не используйте бытовые средства для очистки лобового стекла - это может серьезно повредить его. Вирусный трюк в TikTok, где предлагают наносить пищевую соду на лобовое стекло для устранения царапин, оказался вредным.

Роберт Вебстер из MyCarGlass предупреждает: применение соды на лобовом стекле, несмотря на ее доступность, может лишь усугубить ситуацию. Пищевая сода является абразивной и, при нанесении, оставляет мелкие царапины и искажает поверхность стекла, снижая его прозрачность.

"Лобовое стекло не такое, как обычное стекло. Оно сделано из многослойного безопасного материала, и даже небольшие повреждения могут повлиять на его внешний вид и видимость, создавая блики от встречных фар. Такие дефекты также снижают долговечность стекла, а царапины могут расшириться, что приведет к дорогостоящему ремонту или даже замене стекла", - сказал Вебстер.

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Эксперты советуют использовать специальные средства для ухода за автомобильным стеклом, а в случае значительных повреждений - обращаться в профессиональные мастерские, где есть нужные инструменты и опыт для безопасного ухода за вашим авто.

Как правильно очистить лобовое стекло:

1. Выбрать место: Припаркуйте авто в тени или в помещении, чтобы избежать быстрого высыхания очистителя.

2. Снять пыль: Протрите сухой микрофиброй, удаляя пыль и мусор.

3. Подготовить раствор: Если вы используете уксус, смешайте его с водой (1:1) или воспользуйтесь специальным средством для стекла.

4. Распылить средство: Слегка нанесите на лобовое стекло, чтобы избежать избытка жидкости.

5. Протереть микрофиброй: Протрите сверху вниз прямыми движениями.

6. Устранение стойких пятен: При необходимости нанесите больше средства на пятно и оставьте на несколько секунд.

7. Финальная обработка: Протрите лобовое стекло чистой сухой микрофиброй, чтобы избежать разводов.

Уход за лобовым стеклом важен для вашей безопасности, поэтому используйте специализированные средства и методы.

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