Есть удобрение, которое заставит ваше растение цвести и пахнуть.

Новый год - это время, когда люди наводят порядок в своих домах, и это может быть идеальным временем, чтобы убедиться, что вы правильно ухаживаете за своими комнатными растениями, подкармливая их правильным удобрением. Об этом говорится в материале Express.

Анупама Патил, эксперт по орхидеям и основательница ресурса Orchid Anu, поделилась советом, как сделать ваше растение более цветущим. По ее словам, прежде всего надо убедиться, что вы подпитываете цветок правильным удобрением.

"Удобрение ваших орхидей может кардинально изменить ситуацию, если вы это сделаете правильно. Ваша орхидея будет крепкой и будет щедро цвести в течение сезона", - говорит специалист.

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По ее словам, все растения нуждаются в надлежащем количестве солнечного света, воды, температуры, а также питательных веществ для цветения, и если одним из этих факторов пренебречь, ваше комнатное растение просто завянет.

Вы также должны удобрять орхидеи только тогда, когда они находятся на стадии вегетативного роста, которая предшествует цветению растения и направлена на развитие других частей растения, таких как стебли, корни и листья:

"Удобряя любые комнатные растения, вы всегда должны выбирать подкормку, богатую азотом, фосфором и калием, поскольку это три основных питательных вещества, необходимых всем растениям для выживания".

Анупама утверждает, что азот способствует хорошему росту листьев и побегов. Фосфор способствует здоровому росту корней, а также развитию бутонов и цветению. Калий делает растения крепкими и сильными, создавая таким образом устойчивость к нападениям вредителей.

В то же время, по словам специалиста, есть и другие питательные вещества, такие как кальций, который отвечает за рост корней, и магний, который помогает растениям вырабатывать энергию. В то же время многие владельцы комнатных растений также полупитают свои орхидеи пищевыми остатками, что естественным образом дает им толчок, а также уменьшает количество отходов в доме.

Другие советы для владельцев комнатных растений

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