Бегония "Крылья ангела" имеет характерные листья в форме крыла.

Как правильно ухаживать за бегонией "Крылья ангела", помочь этому комнатному растению лучше расти, как его размножать, рассказал директор по исследованиям и развитию в магазине растений Costa Farms Джастин Хэнкок на страницах издания Home and garden.

Он объяснил, что бегония "Крылья ангела" - это общее название для группы прямостоячих тропических многолетних видов и гибридов бегонии, которые имеют характерные листья в форме крыла.

Вот советы для ухода за бегонией "Крылья ангела" от Хэнкока.

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1. Нужно обеспечить "хороший уровень освещенности" в помещении. Идеальным будет место на расстоянии чуть больше метра от окна, выходящего на восток или запад. Но эти вазоны хорошо растут и при искусственном освещении.

2. Избегайте чрезмерного полива, ведь эти бегонии несколько чувствительны к корневой гнили: лучше дать почве немного высохнуть, чем делать ее слишком влажной. Лучшим является нижний полив, когда вы ставите горшок в тарелку с водой примерно на 15 минут. В зависимости от освещения и температуры это нужно делать еженедельно или раз 10 дней.

3. Берегите растение от сквозняков. Холодные или даже горячие сквозняки, например пребывание у вентиляционного отверстия кондиционера или отопления, могут привести к тому, что листья станут желтыми или коричневыми.

4. Бегонии "Крылья ангела" не нуждаются в особом удобрении. Подойдет любое универсальное удобрение, предназначенное для комнатных растений. Хэнкок советует не превышайте рекомендуемое количество удобрения на упаковке.

5. Размножить бегонии несложно. Они легко укореняются из стеблевых черенков. Нужно взять часть стебля с тремя-пятью листьями, поместить ее во влажную почвенную смесь и держать в тепле. Через несколько недель должны сформироваться корни.

6. Бегонию может постигнуть грибок, особенно если она растет в прохладных и затемненных условиях. Хэнкок добавляет, что различные обычные вредители комнатных растений поселятся, если они есть поблизости. Это - паутинный клещ, мучнистый червец, щитовка.

7. Бегонии можно сделать более кустистыми. Растут эти вазоны преимущественно вертикально, поэтому вам придется периодически их прищипывать, если хотите, чтобы они оставались густыми. Для этого надо срезать верхушки каждого стебля. Также высокий уровень освещения способствует увеличению кустистости растения.

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