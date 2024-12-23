Есть три способа размножения долларового дерева.

Замиокулькас, или долларовое дерево, - хорошее дополнение к вашей коллекции комнатных растений. Он прост в уходе, эстетически привлекательный, его легко размножать, а еще он хорошо очищает воздух, пишет Homes & Gardens.

Эксперт по садоводству Захид Аднан советует размножать это растение самостоятельно, а не покупать новые вазоны. Во-первых, это позволяет выращивать больше растений. А во-вторых, помогает омолодить старое растение, поощряя его рост.

Есть три метода размножения долларового дерева - использование веточек с листьями, разделение растения на несколько меньших частей, каждая из которых должна содержать стебель и корни, а также использование только одного листа.

Видео дня

Использование веточек - один из самых распространенных методов размножения замиокулькаса, однако он занимает больше времени, чем разделение. Чтобы выросли новые корни из стебля, может потребоваться от двух до девяти месяцев.

Вот советы, как вырастить долларовое дерево из веточки.

1. Возьмите стерилизованные острые ножницы, чтобы отрезать веточку от растения. Веточка должна быть длиной не менее 9-12 см, и на ней должны быть листья. Убедитесь, что листья и стебель здоровы.

2. Нижние листья со стебля можно удалить, чтобы в верхней части остался только один или несколько здоровых.

3. Оставьте срезы на несколько часов, чтобы концы стебля подсохли.

4. Поместите стебли в емкость с достаточным количеством воды, чтобы покрыть срезанные концы. Емкость поставьте в теплое освещенное место. Воду в ней следует менять каждую неделю - это предотвращает размножение бактерий.

5. Растения будут готовы к высадке в горшки, когда корни достигнут по крайней мере 3 см в длину.

6. Наполните небольшой пластиковый или терракотовый горшок с дренажными отверстиями хорошо дренированной почвой и посадите стебель. Хорошо полейте и дайте лишней воде стечь из горшка. Поставьте его в освещенное место.

Эксперт перечислил главные проблемы, которые могут возникнуть при размножении долларового дерева.

Чрезмерный или недостаточный полив. Чрезмерный полив может привести к загниванию корней, тогда как от недостаточного растение завянет. Важно найти правильный баланс.

Вредители и болезни. Регулярно осматривайте растения на наличие любых признаков вредителей или болезней. Немедленно решайте любые проблемы, чтобы предотвратить их распространение.

Проблемы с температурой и влажностью. Замиокулькас хорошо растет при средней комнатной температуре и умеренной влажности. Избегайте размещения растений на холодных сквозняках или в слишком сухих помещениях.

Ранее УНИАН сообщал, как подобрать идеальную смесь для горшков с орхидеями. Для этих цветов нужен легкий материал, что позволит их корням легко получать воздух. Эксперты объяснили, что в почвенную смесь можно положить торфяной мох или апельсиновую корку. А еще важно попробовать воссоздать естественные условия роста орхидей.

Вас также могут заинтересовать новости: